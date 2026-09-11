Aeropuertos

Notas
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Casi 50 vuelos y más de 7 mil 700 pasajeros afectados por suspensión de operaciones en el AICM tras lluvias
La tormenta obligó a suspender despegues y aterrizajes temporalmente en el AICM; pasajeros deberán confirmar directamente con su aerolínea.
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¿Es peligroso el AICM? Detectan riesgo estructural en la Terminal 2 del aeropuerto; esto reveló el estudio
Un estudio satelital de la UAS revela riesgo estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); esto explicaron los expertos.
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¿Tienes un viaje en puerta desde el AICM? Vuelos podrían verse afectados por lluvias en CDMX; qué hacer en casos de cambios o cancelaciones
Las fuertes lluvias en la Ciudad de México podrían afectar los vuelos en el AICM y el Aeropuerto de Toluca; se recomienda a los usuarios revisar el estatus de viaje.
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¿Volaron? Roban más de 300 drones al salir del AIFA
DJI reporta el robo de más de 300 drones y cámaras al salir del AIFA. La empresa bloqueó los números de serie y pidió no comprar la mercancía robada.
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"Quedamos en medio de la nada": pasajera sobrevive a desplome de avioneta en Nuevo León y publica video
Ingrid Valenzuela grabó los primeros minutos después del desplome de una avioneta en Nuevo León. En las imágenes se observa la aeronave entre árboles y la llamada de auxilio.
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Pasajeros presuntamente ebrios arman destrozos en el AICM
Un video viral mostró el momento en que varios pasajeros presuntamente alcoholizados realizaron destrozos dentro del AICM.