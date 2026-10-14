Así fue la reunión de Marco Rubio y Bukele para librarse de las “influencias extranjeras malignas”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para fortalecer la cooperación entre ambos países y abordar la protección de instalaciones estratégicas, incluidos los puertos salvadoreños.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el diálogo tuvo como propósito reafirmar la alianza bilateral y la importancia de mantener la infraestructura crítica protegida frente a lo que Washington calificó como “influencias extranjeras malignas”.

Así fue la reunión de Marco Rubio y Nayib Bukele

La conversación vía telefónica entre las dos autoridades incluyó asuntos relacionados con la política internacional, pues Marco Rubio le pidió a El Salvador coordinarse con Estados Unidos y otros países afines para promover objetivos compartidos dentro de las Naciones Unidas.

Además, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que el funcionario estadounidense abordó la situación de Cuba y cuestionó la disposición de su Gobierno para impulsar cambios políticos.

🇺🇸🇲🇽 Marco Rubio advierte que una visa es un privilegio, no un derecho, y que puede ser cancelada si su titular realiza actividades contrarias a los intereses o la seguridad nacional de EU Tras el retiro de la visa de Andy López, José Ramiro López Obrador calificó el caso como un asunto político y aseguró que el objetivo sería afectar y desprestigiar a su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La información en #HechosDomingo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 16, 2026

"El secretario de Estado Marco Rubio ha hablado hoy con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para reafirmar la sólida alianza entre Estados Unidos y El Salvador. El Secretario y el presidente Bukele han abordado la necesidad de mantener las infraestructuras críticas, incluidos los puertos, seguras y libres de influencias extranjeras malignas. Asimismo, ha instado a El Salvador a unirse a Estados Unidos y a socios afines para impulsar las prioridades comunes en las Naciones Unidas. El Secretario de Estado subrayó que el régimen cubano no llevará a cabo las reformas que el pueblo cubano merece mientras considere que la comunidad internacional está de su parte", informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Aunque Washington no precisó el alcance de sus advertencias sobre la influencia extranjera en El Salvador, Marco Rubio ha mantenido una postura firme contra distintas organizaciones criminales que operan en la región.

Desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump, el Gobierno estadounidense ha designado como terroristas a numerosas organizaciones, entre ellas la Mara Salvatrucha.

Nayib Bukele es uno de los principales aliados se Donald Trump

Nayib Bukele se ha consolidado como uno de los principales aliados en el continente de Donald Trump, pues ambos mandatarios han sostenido encuentros y mantienen una estrecha colaboración en temas de migración y seguridad, dos de las prioridades de la Casa Blanca en su relación con Centroamérica.

Uno de los principales referentes de la política de seguridad salvadoreña es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel construida para recluir a integrantes de pandillas, medidas elogiadas por el presidente de Estados Unidos.

