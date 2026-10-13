“Nunca te metas con la naturaleza": Trump se burla del hombre que fue atacado por un tigre

William Chapman, un actor británico de 25 años, murió luego de ingresar al área donde habitan los tigres en el Yorkshire Wildlife Park, un caso que se volvió viral en todo el mundo y que provocó la burla de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos no dejó pasar la oportunidad para mandar uno de sus característicos y sarcásticos mensajes a través de su red social Truth.

¿Cómo fue el ataque del tigre?

De acuerdo con la Policía de South Yorkshire, los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 13:35 horas del sábado 10 de octubre de un hombre que se encontraba dentro del recinto de los tigres.

Los equipos médicos acudieron al lugar para brindarle atención, sin embargo, William Chapman sufrió lesiones de gravedad y murió en el zoológico.

Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias que llevaron al joven de 25 años a entrar en el área de los animales.

¿Qué dijo Donald Trump del ataque del tigre?

A través Truth Social, el mandatario de Estados Unidos compartió el video del ataque de William Chapman con el tigre con la frase: "¡Nunca te metas con la naturaleza!".

Además, también utilizó su red social para compartir una serie de clips falsos de personas siendo atacadas por animales salvajes, acompañados de música.

William Chapman grabó al tigre antes del ataque

Uno de los elementos que ha llamado la atención es un video que, según los reportes difundidos por diversos medios ingleses, fue grabado por el propio William Chapman desde el interior del recinto.

Las imágenes, de aproximadamente cinco segundos, muestran al felino aparentemente dormido en una zona con sombra, mientras se escuchan voces de personas que piden ayuda.

This is the video William Chapman recorded on his phone after he jumped into the enclosure, making his way to approach the Tiger that was resting on top of the shed, the video is believed to have been posted on his instagram shortly after.



People’s disbelief can be heard in… pic.twitter.com/EtUNGfuhQk — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) October 13, 2026

Cuando los servicios de emergencia llegaron al parque, el actor ya había sufrido heridas mortales.