VIDEO: Así fue como alumnos sometieron a su compañero luego de que disparó y mató a 2 maestras

La tragedia se apoderó de las aulas en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando un adolescente de apenas 15 años transformó una jornada escolar ordinaria en un escenario de muerte luego de disparar contra dos maestras. Un video revela el momento en que sus compañeros lo capturan.

VIDEO: Así fue el momento en que estudiantes capyuraon a su compañero tras haberle disparado a sus maestras

En una actualización reciente de este caso, ha salido a la luz material audiovisual que revela el momento de tensión vivido dentro de la escuela.

El video documenta la valentía de los propios compañeros del agresor, quienes, a pesar del riesgo inminente y el pánico generalizado, lograron intervenir para detener al menor de 15 años.

¡Jóvenes héroes! Alumnos sometieron al agresor de la preparatoria "Antón Makarenko"



La Fiscalía de Michoacán difundió imágenes donde dos jóvenes desarman y someten a Osmar "N" tras el asesinato de dos maestras en Lázaro Cárdenas. Uno de los alumnos sujetó al agresor de 15 años,… pic.twitter.com/fvNaH1uORM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

Estos estudiantes consiguieron retener al implicado hasta que los oficiales de seguridad pudieron formalizar su captura en el mismo sitio del ataque.

Durante la detención del presunto responsable, los agentes del orden lograron confiscar un equipo bélico de dimensiones alarmantes para un entorno escolar. Se trataba de un fusil calibre 5.56 que incluía su cargador y una cantidad superior a los 40 cartuchos útiles.

Cronología de un doble homicidio por un adolescente

Los eventos se desencadenaron el pasado 24 de marzo en las instalaciones de la Preparatoria Anton Makárenko, situada en la calle Francisco Villa de la colonia Centro. En un acto de violencia sin precedentes dentro del plantel, el joven utilizó un fusil de alto poder para terminar con la vida de 2 de sus profesoras mientras estas desempeñaban sus funciones académicas.

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Ataque en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, deja dos maestras sin vida🚨



Un alumno de 15 años fue detenido tras presuntamente abrir fuego dentro del plantel.



Autoridades ya investigan el móvil del caso.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/wNM3B0vxCz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

La calma matutina fue destrozada por el estruendo de un arma larga, lo que provocó que el sistema de emergencias C5i-Sitec emitiera una alerta inmediata para las fuerzas de seguridad. Al arribar al centro educativo, los elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal localizaron los cuerpos inertes de las docentes.

Las víctimas de este atentado fueron identificadas posteriormente como María del Rosario S., de 36 años, y Tatiana B., quien tenía 37 años de edad. Ambas presentaban lesiones mortales causadas por proyectiles de arma de fuego.

Todo el armamento fue recolectado y puesto a disposición de los peritos para profundizar en las investigaciones de este doble homicidio que ha dejado a la región en un estado de consternación profunda.

Mientras las detonaciones retumbaban en los pasillos, el terror se apoderó de los alumnos y trabajadores de la institución, quienes se vieron obligados a buscar refugio de emergencia dentro de los salones de clase. El área fue acordonada por expertos de la Fiscalía General del Estado para la recolección de pruebas y el procesamiento de los restos de las académicas conforme a los protocolos legales.

