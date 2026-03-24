Un escenario de violencia sacudió a la comunidad educativa en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de que se registrara un ataque con arma de fuego dentro de las instalaciones de la Preparatoria Anton Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes en el plantel ubicado en la calle Francisco Villa, dentro de la colonia Centro, dejando como saldo el fallecimiento de dos profesoras que se encontraban realizando sus labores cotidianas.

Ataque armado en escuela preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán

El incidente provocó una movilización inmediata de las corporaciones de seguridad tras recibirse el reporte de disparos a través del sistema de emergencias C5i-Sitec.

Ataque en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, deja dos maestras sin vida🚨



Un alumno de 15 años fue detenido tras presuntamente abrir fuego dentro del plantel.



Autoridades ya investigan el móvil del caso.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/wNM3B0vxCz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

Al llegar al centro escolar, los efectivos de la Policía Municipal y la Guardia Civil confirmaron el hallazgo de dos mujeres que ya no presentaban signos vitales, ambas con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

En el mismo sitio, los uniformados lograron la captura de un joven de 15 años de edad, quien fue señalado como el presunto autor material de la agresión contra las académicas.

Aseguran fusil y 40 cartuchos a menor que disparó contra profesoras

Durante el operativo de detención, los agentes aseguraron un fusil de alto poder calibre 5.56, el cual contaba con su cargador y una cantidad superior a los 40 cartuchos útiles. Todo el equipo bélico fue entregado a las autoridades correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

El ataque desató una situación de pánico extremo entre los alumnos y el resto del personal que labora en la institución. Ante el sonido de las detonaciones, las personas presentes en el edificio buscaron refugio dentro de los salones de clase para proteger su integridad mientras esperaban la llegada de los cuerpos de auxilio y seguridad.

Pánico entre estudiantes: Los momentos de terror en preparatoria por detonaciones

La zona fue rápidamente delimitada por un cerco policial para permitir que el personal de la Fiscalía General del Estado realizara las labores de peritaje y recolección de indicios necesarias para determinar las causas que originaron este doble asesinato.

Horas más tarde, se dio a conocer la identidad de las víctimas de este atentado. Las profesoras fallecidas fueron reconocidas como María del Rosario S., quien contaba con 36 años de edad, y Tatiana B., de 37 años.

Los cuerpos fueron procesados conforme a la ley para continuar con las diligencias que permitan esclarecer este lamentable suceso que ha consternado a la región.

Por ahora, el plantel permanece bajo resguardo de las fuerzas estatales y municipales, en tanto se define la situación jurídica del menor de edad implicado en estos hechos violentos ocurridos en pleno horario escolar.

