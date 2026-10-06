¿Un gigante dormido? El volcán en Marte que es más alto del sistema solar y está sorprendentemente activo

El Olympus Mons, reconocido mundialmente como el volcán en Marte más alto de todo el sistema solar con sus descomunales 27 kilómetros de altura y una base que supera los seiscientos kilómetros, continúa sacudiendo los cimientos de la ciencia planetaria al sugerir que podría conservar una intensa y compleja actividad geológica en su interior.

Durante décadas, la comunidad astronómica contempló a los colosos volcánicos marcianos como reliquias estáticas de un pasado frío, solitario y completamente apagado en un mundo sin tectónica de placas.

Sin embargo, análisis recientes basados en datos orbitales de alta precisión e investigaciones geológicas respaldadas por instituciones como la NASA y la Geological Society of America demuestran que las entrañas del planeta vecino guardan secretos mucho más dinámicos de lo que se creía en los manuales tradicionales de astronomía.

Una "plomería subterránea" logró descubrir lo que ocurre dentro del volcán en Marte

A través del estudio detallado de la "plomería subterránea" y los flujos de lava analizados en regiones clave del planeta rojo, los científicos descubrieron que el magma circuló a través de cámaras profundas durante periodos geológicamente recientes.

Este hallazgo no solo reescribe por completo la historia térmica de la estructura, sino que demuestra que un cuerpo celeste de estas dimensiones puede mantener sistemas magmáticos activos sin la necesidad de los complejos mecanismos de desplazamiento continental que caracterizan a la Tierra.

Las misiones espaciales y los orbitadores actuales han permitido mapear la evolución de estos materiales, revelando cambios drásticos en la composición química de los flujos de lava que evidencian un calor interno sumamente persistente.

Un motor oculto que reescribe la historia de la exploración espacial

Comprender cómo el calor y los fluidos interactuaron a lo largo de los eones en las profundidades marcianas ofrece una ventana sin precedentes hacia la evolución de los mundos rocosos.

La presencia de este dinamismo subterráneo sugiere que las condiciones térmicas necesarias para mantener sistemas hidrotermales activos perduraron mucho más tiempo del estimado, lo cual impacta directamente en las teorías sobre la habitabilidad primitiva del planeta y la presencia de antiguos depósitos de agua subterránea.

Así, el imponente gigante de los cielos marcianos se perfila no solo como una postal imponente y rocosa, sino como el testigo silencioso de un mundo cuyo fuego interno tardó mucho más tiempo en extinguirse por completo, abriendo nuevos interrogantes para las futuras misiones tripuladas que busquen pisar el suelo rojo en las próximas décadas.

