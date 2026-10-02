¿Marte tenía agua? Lagos y ríos interconectados: NASA revela complejos sistemas hídricos

¿Marte tenía un sistema de drenaje similar al de la Tierra? Nuevos datos analizados por la NASA revelaron la existencia de complejos sistemas hídricos en el planeta rojo, cambiando por completo la perspectiva sobre la evolución y el pasado geológico.

Con imágenes de alta resolución y modelos topográficos avanzados, los investigadores lograron trazar antiguas redes de agua que no solo fluían de manera superficial durante breves periodos, sino que alimentaban extensas cuencas, lagos interconectados y canales subterráneos complejos hace miles de millones de años.

Este despliegue monumental de líquido transformó radicalmente la superficie marciana en una época donde las condiciones atmosféricas eran radicalmente distintas a las actuales.

Un planeta dinámico, activo y lleno de sorpresas

Este hallazgo clave apunta a que la dinámica hidrológica marciana era mucho más sofisticada, estable y duradera de lo que los expertos estimaban hasta ahora.

El planeta poseía una atmósfera capaz de sostener un ciclo activo de agua líquida a gran escala, permitiendo la formación de valles fluviales profundos y sistemas de drenaje comparables con los de la Tierra primitiva.

Para los comunitaria científica, estas cuencas y sedimentos antiguos representan los candidatos ideales para buscar indicios de actividad geoquímica pasada e incluso rastros de vida microscópica.

Mientras las misiones actuales exploran la superficie con instrumentos de alta precisión, este nuevo mapa del agua en el Marte antiguo acerca un paso más la respuesta sobre cómo evolucionó su clima y qué factores desencadenaron la evaporación total de sus vastas reservas líquidas.