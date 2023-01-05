Día de los Reyes Magos: ¿Qué países del mundo lo celebran?

Como cada año el 6 de enero es el favorito de los niños, ya que celebran el Día de los Reyes Magos que visitan varios países, principalmente de latinoamérica y en España.

Los niños reciben sus regalos el 6 de enero para conmemorar el día que Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron al niño Jesús con oro, incienso y mirra, por lo que el Día de los Reyes Magos es una tradición católica.

¿Cuál es el origen de los Reyes Magos?

De acuerdo con la Biblia católica, en el evangelio de Mateo, el Día de los Reyes Magos se celebra por el viaje que hicieron los Reyes Magos desde el oriente hasta Belén, guiados por una estrella para conocer al niño Jesús y llevarle regalos.

El Día de los Reyes Magos también es conocido como la Epifanía, que es la manifestación de Cristo al resto del mundo.

Según el evangelio, los Reyes Magos tenían la orden del rey Herodes de encontrar al niño Jesús, el monarca lo buscaba para asesinarlo y eliminar de su camino a todos los que pudieran poner en riesgo su poder.

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Pero a través de un sueño, los Reyes Magos recibieron una advertencia de no decirle a Herodes donde se encontraba en niño y mantener su paradero en secreto.

¿Qué países celebran el Día de los Reyes Magos?

El principal país en celebrar el Día de los Reyes Magos es España, sin embargo, en toda América Latina también se conmemora esta fecha.

Países como Venezuela, México, Argentina, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, Chile, entre otros festejan el Día de los Reyes Magos.

Pero no solo en América Latina se festeja el 6 de enero, en otros países de Europa también conmemoran el día religioso, aunque un poco diferente a como lo hacen en el continente americano.

En Bélgica, Austria, Polonia, Bélgica y Filipinas también se celebra el Día de los Reyes Magos, que además pone fin a las fiestas de Navidad.

¿Cómo se celebra el Día de los Reyes Magos en el Mundo?

Cada país tiene sus propias costumbres para festejar el Día de los Reyes Magos; por ejemplo, en Brasil, un grupo de personas va a caballo o a pie contando cómo fue el viaje de los Reyes Magos.

En Bolivia, realizan un baile tradicional llamado trenzadas; en Italia, se cambia la imagen de losReyes Magos por la de la bruja Befana, quien es quien reparte los juguetes entre los niños.

En Alemania, los niños se disfrazan de los Reyes Magos y van de casa en casa pidiendo dulces o regalos. En Puerto Rico, los niños dejan hierba en una cajita de madera para que coman los animales de los Reyes Magos y a cambio les dejan juguetes.

