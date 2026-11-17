El empresario Ricardo B. Salinas Pliego publicó un análisis financiero en su cuenta oficial de X en el que responde a los señalamientos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al rescate bancario de hace 27 años, asegurando que él no resultó beneficiado por el Fobaproa, e incluso reiteró su petición para abrir los expedientes del IPAB, al tiempo que sostuvo que las pensiones impulsadas durante los gobiernos de Morena representan un compromiso fiscal siete veces mayor que el costo total de aquel rescate.

De acuerdo con los datos expuestos por Ricardo B. Salinas Pliego en pesos constantes de agosto de 2026, mientras el Fobaproa acumula un costo de 3.4 billones de pesos a lo largo de tres décadas —integrados por 2.18 billones en intereses y gastos pagados y 1.17 billones aún pendientes, equivalentes a unos 25 mil pesos por mexicano—, el valor presente de las Pensiones del Bienestar prometidas sin un fondo de ahorro previo asciende a un 61 % del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 10.8 % del PIB que representó el rescate bancario en su momento inicial.

El desglose de Ricardo B. Salinas Pliego sobre el gasto en pensiones y la deuda proyectada a 2027

En su publicación, Ricardo B. Salinas Pliego atribuyó el incremento de este pasivo financiero a las decisiones tomadas durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, señalando que el gasto anual en la pensión del Bienestar pasó de 113 mil millones de pesos en 2019 a cerca de 620 mil millones en 2026 sin contar con reservas de financiamiento:

Incremento y rango constitucional: El monto del apoyo subió de 9 mil 400 pesos anuales en 2018 a 36 mil pesos en 2024, y su elevación a rango constitucional en 2020 impide modificarlo sin una reforma a la Carta Magna.

El monto del apoyo subió de anuales en 2018 a en 2024, y su elevación a rango constitucional en 2020 impide modificarlo sin una reforma a la Carta Magna. Ampliación de cobertura: Se redujo la edad de acceso de 68 a 65 años y se incorporaron nuevos padrones, como el programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

Se redujo la edad de acceso de 68 a 65 años y se incorporaron nuevos padrones, como el programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Obligaciones fuera del reporte oficial: Según el documento difundido por el empresario, aunque la Secretaría de Hacienda reportará una deuda neta de 19.5 billones de pesos al cierre de 2027, al sumar pasivos no contabilizados y 56.6 billones de pesos en pensiones ya comprometidas, las obligaciones totales del Estado mexicano alcanzarían 82.6 billones de pesos a valor actual (621 mil pesos por habitante).

Finalmente, Ricardo B. Salinas Pliego aclaró en su mensaje que apoyar a los adultos mayores constituye un propósito legítimo, pero advirtió que comprometer recursos permanentes sin fuentes de ahorro definidas traslada una carga financiera a las generaciones actuales y futuras, superando por amplio margen el impacto fiscal que tuvo el rescate bancario de los años noventa.