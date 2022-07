Sobrino de Ricky Martin confirma que tenían una relación íntima.

Ricky Martin ha estado en medio de la polémica en los últimos días debido a una demanda en su contra por violencia doméstica, luego de que autoridades de Puerto Rico emitieran una orden de restricción contra el intérprete de “Livin’ la Vida Loca”.

La identidad del demandante era desconocida debido a que se trata de un caso protegido por la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica; sin embargo, Eric Martin, hermano del cantante, reveló a través de un Facebook Live que su sobrino fue el que interpuso la denuncia.

De acuerdo con medios puertorriqueños, en la orden de restricción se detalla que las partes se relacionaron durante siete meses y se separaron hace dos, no obstante, Ricky Martin habría seguido teniendo contacto con el demandante.

En los últimos días se reveló la identidad del sobrino de Ricky, el cual responde a Dennis Sánchez Martin; sin embargo, ha cobrado tintes más serios, según filtraciones de los documentos legales, el joven mantuvo relaciones íntimas con su tío de forma secuencial a lo largo de siete meses.

Este es DENNIS YADIEL SÁNCHEZ MARTIN, el sobrino de RICKY MARTIN quien lo habría denunciado por ACOSO SEXUAL en Puerto Rico. Según el chico tuvo una relación amorosa con su tío RICKY que duró 7 meses. Es hijo de su hermana VANESSA MARTIN.

Su relación terminó hace dos, pero Martin no ha sido capaz de aceptarlo y comenzó a acosarlo con llamadas y a merodear su casa, así mismo, su sobrino reveló que esto podría deberse al consumo de drogas y alcohol por parte del cantante.

Ricky Martin responde

El cantante se pronunció en su cuenta de Twitter sobre lo sucedido y aseguró que la orden “se basa en alegaciones totalmente falsas” y señaló que enfrentará el proceso “con la responsabilidad que me caracteriza”.

“Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, señaló Ricky en un breve comunicado.

¿Qué dijo el hermano de Ricky Martin? Como mencionamos anteriormente, Eric Martin, habló al respecto y aseguró que fue un sobrino del cantante quien interpuso la denuncia y aseveró que tiene “problemas mentales”.

“Eso no se sabe, porque se mantiene callado. Yo ya estoy cansado de estar callado. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No dudo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”, declaró.

Pero también envió un mensaje a su familiar, con quien ha intentado ponerse en contacto. “Lo que yo puedo decir aquí es que mi sobrinito, espero que escuche esto. Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”.