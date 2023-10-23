Riña en penal Neza-Bordo deja a 2 presos sin vida y varios heridos; ya investigan

La noche de este domingo 22 de octubre se produjo una riña al interior del penal Neza-Bordo que dejó a dos presos muertos y varios heridos.

Autoridades del Estado de México (Edomex) informaron de la muerte de dos hombres de entre 30 y 35 años por heridas de armas punzocortantes.

Además, reportaron que la riña dejó a un sinnúmero de internos lesionados.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la pelea, no obstante, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, iniciaron una carpeta de investigación sobre lo ocurrido.

Y en el penal permanecen elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para resguardar el orden en las instalaciones.

¿Qué pasó en el penal Neza-Bordo?

Los elementos de la Secretaría de Seguridad acudieron al llamado de emergencia tras la riña que se registró en el módulo 3 que corresponde al área de procesados dentro del penal Neza-Bordo ubicado al oriente de la Ciudad de México en Nezahualcóyotl que colinda con Chimalhuacán.

Extraoficialmente trascendió que tras la pelea entre internos del penal, dos reclusos resultaron gravemente heridos lo que ocasionó que murieran dentro del centro penitenciario de reinserción social.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido comunicación al respecto sobre la situación dentro del penal.