VIDEO: Río arrastra a un autobús en Kenia; hay 32 muertos

Un autobús que transportaba fieles católicos fue arrastrado al intentar cruzar un río en Kitui, Kenia, el accidente dejó al menos 32 muertos, el pasado 4 de diciembre.

Charity Ngilu, gobernadora de Kitui, anunció a través de sus redes sociales que se desconoce la cantidad de personas que viajaban en el autobús, sin embargo, la búsqueda de cuerpos continuaría hasta este 6 de diciembre para evitar que se quedaran cadáveres en el río.

“Esta tarde la tragedia ha golpeado al condado de Kitui. Un autobús que transportaba a fieles católicos fue arrastrado cuando intentaba cruzar un río crecido Enziu en Nguni, Mwingi”, anunció la gobernadora el fin de semana, e indicó que ese mismo día se habían recuperado 21 cuerpos.

#Entérate |En #Kenia un autobús que transportaba a un grupo de fieles religiosos intentó cruzar un río pero la fuerza de la corriente arrastró al camión y lo hundió, al menos 20 personas murieron y 17 personas fueron rescatadas. pic.twitter.com/ND8HH627Lh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 7, 2021

Ngilu indicó que la tarde de ayer se recuperaron nueve cuerpos más, lo que elevó el total de muertos a 32. “Los esfuerzos de recuperación continúan mañana para garantizar que no queden atrapados en el lecho del río”:

“Los escombros del autobús desafortunado están completamente fuera del río. Hoy se han recuperado 9 cadáveres más, lo que eleva el total de cadáveres recuperados a 32”, compartió la gobernadora.

Qué pasó con el autobús en Kenia

En un video que circula en redes sociales, se aprecia el momento en el que un autobús que transportaba feligreses católicos intentó cruzar un río, sin embargo la fuerza de éste lo arrastró y terminó por hundirlo.

Algunos personas intentaron escapar del autobús a través de las ventanas, mientras los testigos corrieron a apoyar a las personas del autobús para que pudieran salir, sin embargo, en cuestión de segundo el vehículo se perdió dentro del agua.

Las personas que estuvieron presentes al momento del accidente indicaron que el conductor del autobús intentó cruzar el puente inundado por las aguas, pero la corriente del río lo arrastró.

Ante la tragedia, el presidente de Kenia, William Ruto, lamentó el deceso de 31 personas y exhortó a los automovilistas a tomar precauciones en las carreteras para evitar accidentes debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días.

