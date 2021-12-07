Policía mata a su esposa y cinco personas más en Kenia

Un policía mató a seis personas, incluida su esposa, e hirió de gravedad a dos personas más durante un tiroteo registrado este martes en Nairobi, la capital de Kenia.

A través de un comunicado, las autoridades de Kenia explicaron que el policía, identificado como Benson Imbasi, disparó su arma de asalto AK-47 contra su esposa y varios transeúntes, para posteriormente quitarse la vida.

De acuerdo con la policía de Kenia, el sujeto disparó en el cuello contra su esposa y después salió a la calle para disparar indiscriminadamente contra las personas que pasaban cerca del mercado de Kabete, ubicado en una localidad limítrofe con la capital keniana, y finalmente, el agente se quitó la vida con su arma.

Six people have been confirmed dead and two others are in critical condition, after a police officer went on a killing spree early this morning in Kabete, Kiambu county. Police Constable Benson Imbasi, who later committed suicide by turning the gun on himself, had first killed — DCI KENYA (@DCI_Kenya) December 7, 2021

"El policía Benson Imbasi, quien más tarde se suicidó, mató primero a su esposa disparándole al cuello y después salió de su casa y empezó a disparar frenéticamente a personas inocentes", indicó el Directorio de Investigaciones Criminales (DCI) en su cuenta de la red social Twitter.

Tres de los muertos eran jóvenes que viajaron al lugar para asistir al funeral de un familiar, mientras que otros dos eran conductores de mototaxis, y una mujer que pasaban por el lugar, indicaron las autoridades kenianas.

Asimismo, las autoridades indicaron que en el lugar recuperaron el arma del atacante e iniciaron las investigaciones sobre “este triste incidente” ocurrido afuera de un mercado en la capital de Kenia, pues hasta el momento se desconocen las causas.

Protestas por policía que mató a su esposa en kenia

Luego de darse a conocer los hechos, varias personas salieron a la calle a protestar por el policía que mató a su esposa y a cinco personas más, para exigir justicia a las autoridades de Kenia.

Sin embargo, las protestas se salieron de control y terminaron en disturbios, cuando los asistentes prendieron fuego a varios neumáticos y bloquearon una de las principales autopistas de la capital de Kenia.

