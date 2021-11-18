Estado de emergencia en Canadá inundaciones y deslizamientos de tierra

Hasta ahora, las autoridades de Canadá han confirmado la muerte de una persona después de que lluvias torrenciales causaran inundaciones y deslizamientos de tierra que destruyeron carreteras y dejaron aislados a varios pueblos de montaña y paralizado servicios esenciales. Sin embargo aún hay al menos tres personas desaparecidas.

El primer ministro de la provincia de Columbia Británica John Horgan, describió la calamidad como un evento que ocurre una vez en 500 años.

Entra en vigor estado de emergencia

Horgan anunció la entrada en vigor del estado de emergencia, que durará 14 días y tendrá posibilidad de prórroga en caso de ser necesario.

Esta medida dará al Gobierno del país mayor "flexibilidad" para mantener la cadena de suministro, que se ha visto obstaculizada por los cortes de carreteras derivados de las inundaciones y deslizamientos de tierra, ha destacado Horgan.

"Nuestro objetivo es limpiar, reparar y reabrir carreteras para que nuestras cadenas de suministro se muevan", ha dicho al respecto, el ministro provincial de Transporte e Infraestructura, Rob Fleming.

Vancouver ha quedado aislado

Vancouver ha quedado aislado por carretera, ya que todas han sido cerradas por los daños provocados las inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras que se ha cortado el acceso ferroviario a su puerto, el más grande del país.

Las Fuerzas Armadas de Canadá se han desplegado para ayudar a los miles de residentes que han quedado atrapados, mientras voluntarios también auxilian a vecinos y animales.

Fenómeno conocido como río atmosférico

Después de que un fenómeno conocido como un río atmosférico arrojara el equivalente a un mes de lluvia en dos días, a los funcionarios les preocupa que otro aguacero pudiera abrumar una estación de bombeo cerca de Abbotsford, una ciudad de 160,000 habitantes al este de Vancouver, que ya fue parcialmente desalojada.

Los granjeros de Abbotsford ignoraron la orden de desalojo y trataron desesperadamente de salvar a sus animales de la crecida de las aguas, en algunos casos atando cuerdas alrededor del cuello de las vacas y tirando de ellas a un terreno más alto.

Algunas de las ciudades se encuentran en zonas montañosas remotas con acceso limitado y temperaturas bajo cero.

Inundaciones y deslizamientos de tierra causados por cambio climático

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que se encuentra en Estados Unidos para la Cumbre de Líderes de América del Norte, ha pedido al ministro de Emergencias, Bill Blair, que convoque el Grupo de Respuesta a Incidentes para abordar la situación en Columbia Británica.

Blair ha llevado a cabo la cita, en la que ha aseverado que "las inundaciones, deslizamientos de tierra y condiciones climáticas extremas causadas por el cambio climático" están afectando a "numerosas comunidades".

El Grupo de Respuesta a Incidentes se ha comprometido a continuar "dando prioridad" a la "acción federal sobre el cambio climático para mitigar los impactos de las condiciones climáticas extremas y proteger la salud y la seguridad de las comunidades en todo Canadá".

La inundación es la segunda calamidad relacionada con el clima que golpea a Columbia Británica en los últimos meses. Un incendio forestal masivo en la misma región donde parte de la devastación destruyó una ciudad entera a fines de junio.

