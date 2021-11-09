Alertan por río contaminado en India en festividad “Chhath Puja”

La Autoridad de Manejo de Desastres de Nueva Delhi, India, alertó sobre un río contaminado en el que miles de hindúes se sumergen como parte de un ritual religioso de la festividad “Chhath Puja”.

En el segundo día del festival de “Chhath Puja”, los devotos de India se bañan en este río contaminado llamado Yamuna, por ser considerado sagrado para ellos.

Tras estos hechos, la Autoridad de Manejo de Desastres de Nueva Delhi alertó a los ciudadanos sobre este río, que es considerado como el segundo más contaminado del mundo, siendo el primero el río Citarum, ubicado en Indonesia.

Asimismo, se les prohibió realizar esta festividad, ya que los hindúes, parecen desconocer que este río contaminado es altamente tóxico.

|Reuters

Mujeres hindúes se bañan en río contaminado por festividad “Chhath Puja”

Una de las imágenes que ha ocasionado debate, es la de varias mujeres bañándose y orando en medio de un río contaminado ubicado al norte de la India, como parte de sus rituales religiosos por la festividad “Chhath Puja”.

Las imágenes han circulado a través de redes sociales y se han viralizado por exponer que alrededor de dichas devotas de la India se encuentran unas nubes de espuma, la cual, se presume que es tóxica.

Estas nubes de espuma se encuentran flotando en la superficie del río contaminado, mientras se muestra una planta de tratamientos de aguas residuales no tratadas.

Según las autoridades de la India, los niveles altos de amoniaco, junto con el alto contenido de fosfato, son los responsables de causar la espuma, que puede ser altamente dañina para los hinduistas.

Además, tras un estudio, dicho río contaminado tiene grandes

cantidades de materia fecal, por lo que sus aguas no tienen ningún tipo de vida.

Otra de las amenazas de este río, son los daños que ha causado en los cimientos del mausoleo Taj Mahal, pues se dice que los está pudriendo y ante eso, el monumento podría desplomarse.