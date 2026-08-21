El falso operativo que terminó con el robo de un auto frente a una casa en Tecámac, Edomex

Un hombre estaba a punto de guardar su vehículo en la cochera de su casa, en el fraccionamiento Ojo de Agua, Tecámac en el Estado de México (Edomex), cuando una camioneta con códigos aparentemente policiales llegó hasta él. Los sujetos lo abordaron, lo subieron al vehículo y metros más adelante lo bajaron. Antes de dejarlo ir, le quitaron sus pertenencias y le robaron su auto.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que abrió una carpeta por el robo.

¿Cómo ocurrió el robo de auto en Ojo de Agua?

El ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba frente a su domicilio. Los responsables llegaron en una camioneta que aparentaba ser una unidad policial, lo que habría facilitado que se acercaran sin levantar sospechas.

Después de obligarlo a subir, avanzaron algunos metros y finalmente lo dejaron en la calle. El vehículo quedó en manos de los delincuentes.

Hasta el momento no se ha informado si las autoridades ya identificaron a los responsables o localizaron el automóvil.

🚨 En #Tecámac, un hombre fue despojado de su vehículo y pertenencias cuando intentaba entrar a la cochera de su casa en el fraccionamiento Ojo de Agua.



Los asaltantes llegaron en una camioneta con códigos de policía, lo abordaron y metros adelante lo bajaron.



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¿Cuántos autos se roban en el Estado de México?

De acuerdo con el dato proporcionado para esta información, de enero a julio de 2026 se contabilizaron 5 mil 68 robos de vehículo en el Estado de México, lo que representa un promedio de aproximadamente 24 casos al día.

El SESNSP publica las cifras de incidencia delictiva por entidad y actualiza sus bases conforme avanzan los meses.

¿Qué hacer si te roban el auto en el Estado de México?

Si el robo acaba de ocurrir, lo primero es ponerse a salvo y llamar al 911, donde se puede solicitar apoyo policial y reportar el vehículo. La línea es gratuita y funciona las 24 horas.

Después es necesario presentar una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de México. Puede iniciarse una pre-denuncia en línea o acudir directamente a una agencia del Ministerio Público. Para el reporte suelen solicitar datos como placas, número de serie, número de motor, identificación y documentos que acrediten la propiedad.

Si se cuenta con información sobre los responsables y se busca mantener el anonimato, también está disponible el 089.

