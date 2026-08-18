Trailero le dispara a delincuentes tras intento de asalto en Río Blanco, Veracruz

Un intento de asalto a un trailero terminó en una balacera durante la mañana de este lunes en las inmediaciones de San Cristóbal, en Río Blanco, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que viajaban en una camioneta y un automóvil compacto habrían perseguido al tractocamión para cerrarle el paso y obligar al operador a detenerse.

El conductor, al verse en riesgo, presuntamente respondió con un arma de fuego mientras continuaba su recorrido hacia Río Blanco en busca de ayuda.

¿Dónde ocurrió la balacera en Río Blanco?

Los hechos comenzaron alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 267 de la autopista Puebla-Veracruz, en territorio de Huiloapan de Cuauhtémoc.

El tráiler, identificado con el número económico 2303 y perteneciente a la empresa Frío Express, logró avanzar hasta el entronque de Paso Carreras, donde recibió apoyo de policías. La balacera provocó pánico entre automovilistas y habitantes de la zona.

En un video que circula en redes sociales, se observa como varios sujetos forcejean con otro en el suelo —aparentemente el chofer del tráiler— segundos después escapan corriendo. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos y a plena luz del día.

¿Hubo personas heridas durante la balacera en Veracruz?

Durante los disparos, dos trabajadores de una empresa constructora que circulaban en una camioneta blanca resultaron lesionados, de acuerdo con los reportes iniciales.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron un operativo en San Cristóbal y otros puntos cercanos para localizar a los presuntos responsables.

La zona fue acordonada y se aseguraron dos vehículos que estarían relacionados con los hechos, además del tráiler involucrado.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la detención de alguna persona. Aunque algunos medios locales informaron que hubo dos personas arrestadas. Mientras tanto las autoridades continúan con las investigaciones para establecer qué ocurrió y deslindar responsabilidades.