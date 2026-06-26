Presunto robo millonario en hospital del ISSSTE permanece impune tras años

Personal de salud del Hospital José María Morelos y Pavón, perteneciente al ISSSTE, denunciaron diversas irregularidades, entre ellas el presunto robo de más de 135,000 placas de rayos X entre 2019 y 2022, valuadas en aproximadamente 12 millones de pesos según la Fiscalía, así como la sustracción reciente de piezas de un endoscopio.

Las denuncias fueron interpuestas ante la FGR, órganos internos de control del instituto, la Secretaría de la Función Pública y la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. El material robado habría sido vendido en mercado negro. Aunque la presunta responsable, identificada como la jefa del servicio de radiología, presentó su renuncia, el personal señala que continúa laborando en el hospital, lo que evidencia, según los denunciantes, la impunidad existente en la institución. El ISSSTE no ha emitido respuesta al respecto.