¡Lo que faltaba! Lluvias inundan el ISSSTE de Hermosillo, Sonora, mientras autoridades presumen “mejoras”

Las instalaciones del ISSSTE en Hermosillo, Sonora, volvieron a ser exhibidas en redes sociales luego de que se inundaran con las lluvias del pasado 15 de junio. Fue ese mismo día que equipos de revisión hicieron una inspección debido a que el aire acondicionado de la institución se encontraba inservible y trabajadores se quejaron de la falta de mantenimiento.

Ahora se inunda el hospital



Primero falló el aire acondicionado y ahora el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del @ISSSTE_mx en Hermosillo terminó con filtraciones y acumulación de agua tras las fuertes lluvias.



En redes sociales circulan videos donde personal muestra… pic.twitter.com/eUhNcRvDkG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 16, 2026

Se inunda ISSSTE de Hermosillo

Personas que se encontraban dentro del centro médico difundieron videos donde se pueden ver las goteras y los encharcamientos de agua en los pisos de la unidad.

Las afectaciones fueron durante la tarde-noche del lunes, justo después de que empleados del hospital realizaran protestas públicas por las condiciones laborales y de que directivos estatales y federales recorrieran los pasillos para revisar los daños acumulados.

ISSSTE reporta inspección general antes de la inundación

Mediante un comunicado emitido desde la Ciudad de México, el instituto dijo que la mañana del mismo 15 de junio se llevó a cabo listado de requerimientos en áreas afectadas.

El recorrido, realizado por las subdirecciones de Infraestructura Médica y de Conservación, "inspeccionó" los espacios de hospitalización, quirófanos, urgencias, hemodiálisis y las azoteas del inmueble para tomar en cuenta los daños.

Institución asegura que impermeabilizó más de 6 mil metros

La dirección general del ISSSTE indicó que antes de esta inundación se hicieron labores de mantenimiento en el edificio, reportando la impermeabilización de 6 mil 679 metros cuadrados de techo.

Revisan fallas en los sistemas de aire acondicionado

El problema del agua coincide con la falla del sistema de aire acondicionado que ya se había denunciado mucho antes. La autoridades dijeron que revisaron los equipos de producción de agua fría, señalando que este opera con toda su capacidad, mientras que el otro sigue en proceso para volver a funcionar.

Evalúan las solicitudes de nuevo equipamiento médico

La Subdirección de Infraestructura Médica del instituto indicó que van a analizar las peeticiones para validar qué equipos médicos se necesitan con urgencia. Comentaron que los transformadores, tableros y cuartos eléctricos funcionan y planean futuras reparaciones.

📰 #ComunicadoISSSTE | Refuerza ISSSTE acciones de mejora de infraestructura en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza”, Sonora. (1/2) pic.twitter.com/rXc974TbFE — ISSSTE (@ISSSTE_mx) June 16, 2026

Lamentablemente, trabajadores han denunciado las pésimas codiciones por las que tienen que pasar ellos mismos y los pacientes; las autoridades no hicieron caso a los llamados hasta que la situación se difundió y la lista de quejas se hizo más grande.