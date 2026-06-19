¿Si no es urgencia, hay que esperar? Hospital Regional 1° del ISSSTE justifica falta de doctores

Pacientes del Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE denunciaron largos periodos de espera para una consulta médica. En un video difundido en redes sociales, aseguraron que no hay doctores que puedan atenderlos.

El instituto respondió que la atención se brinda conforme al sistema Triage de clasificación médica y los casos clasificados como no urgentes (código verde) pueden presentar tiempos de espera mayores.

Pacientes esperan horas para ser atendidos en el Hospital Regional 1 del ISSSTE

En un video difundido por usuarios en redes sociales, se escuchan reclamos por la tardanza en el servicio y la falta de respuesta, particularmente en áreas de atención general.

Los pacientes aseguran que llegaron desde medio día y que al paso de las horas continuaban esperando para recibir valoración médica. Aseguran que había adultos mayores esperando desde varias horas y sin respuesta del personal.

Ante el video en redes sociales y las denuncias, el ISSSTE respondió que la atención se brinda conforme al sistema de Triage médico, mediante el cual los pacientes se clasifican según la gravedad de su condición.

⚠️ Pacientes del Hospital Regional 1° de Octubre del @ISSSTE_mx denuncian largas esperas para consulta médica y aseguran que no hay doctores disponibles.



El instituto respondió que la atención se brinda conforme al sistema Triage y que los casos no urgentes pueden esperar más… pic.twitter.com/GzOoNrQFe5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

“¿Dónde está la sensibilidad de la 4T? Miren, estamos aquí en el 1.º de octubre y no nos han atendido. Hay pacientes que llegan desde llegaron desde las 12.00 h y hay adultos mayores que no hay doctores. Están sin comer, sin cenar, sin desayunar para que vean”, se escucha en el video.

Además, explicó que los casos catalogados como no urgentes (código verde) pueden registrar tiempos de espera más prolongados debido a la prioridad que se oruga a emergencias.

El ISSSTE mencionó que los derechohabientes podían acudir a Clínicas de Medicina Familiar para la atención de padecimientos que no constituyen urgencias, con el fin de agilizar la atención en hospitales de mayor capacidad.

Oxígeno, filas y un “no hay sistema”

Un caso más que refleja la deficiencia del ISSSTE fue la de Isabel que a sus 76 años depende de un oxígeno y de traslados en silla de ruedas que le provocan profundo dolor.

¡La dolorosa odisea por la salud!



Isabel tiene 76 años, depende de un tanque de oxígeno y trasladarse en silla de ruedas le causa un dolor profundo. Aun así, viaja más de una hora hacia la clínica Ignacio Chávez por su tratamiento, reflejando el calvario que sufren miles de… pic.twitter.com/O2bfxg2pHj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Pese a ello, recorre más de una hora para llegar a la clínica Ignació Chavéz y recibir su tratamiento, mientas enfrenta el desabasto de medicamentos, que la obliga a gastar aproximadamente mil 300 pesos de su bolsillo y a escuchar, tras horas de espera, la misma respuesta: “no hay sistema”.