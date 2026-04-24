Ministra Lenia Batres benefició desde la Corte a director del ISSSTE por deuda millonaria

Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) benefició a su hermano Martí Batres, actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

La ministra del máximo tribunal del país impuso un proyecto ante el pleno de la Corte que benefició directamente al director del ISSSTE, institución a la cual le ahorró 5 mil 810 millones de pesos, por el pago de predial y agua, que perjudica al gobierno de la Ciudad de México (CDMX), también parte de Morena.

Lenia Batres se aferra a resolver a favor de su hermano

En la sesión de este jueves, hubo la petición del ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, para que se retirara el proyecto de la lista de asuntos a discutir y quedara pendiente, también lo solicitó la jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada.

No obstante, poco le importó a Lenia Batres, quien no se declaró impedida al ser un familiar una de las partes involucradas y por el contrario se aferró a que se resolviera el tema, que derivó en darle la razón a la institución que encabeza su hermano.

Corte resuelve que indemnizaciones por muerte se pagarán en UMAS

Este asunto en la Suprema Corte se da días después de que el máximo tribunal resolviera un fallo que afecta a la ciudadanía, al momento de calulcar indemnizaciones por muerte.

El golpe de la Corte afecta los derechos de las víctimas y sus familiares al determinarse que las indemnizaciones por responsabilidad civil en caso de muerte deberán calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.

La UMA es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El salario mínimo en 2026 es de 315.04 pesos diarios y el valor de la UMA es de 117.31 pesos.

Esta decisión impone un indicador económico que cambia los montos que los deudos deben recibir tras la pérdida de un familiar, beneficiando así al gobierno federal y a instituciones como el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e incluso Petróleos Mexicanos (Pemex).

