China sorprende al mundo con sus robots humanoides; así dominan las artes marciales

La carrera tecnológica global acaba de sumar una nueva escena digna de película de ciencia ficción. Un grupo de 50 robots humanoides desarrollados por la empresa china Unitree Robotics realizó una demostración de artes marciales en Beijing, sorprendiendo por su precisión, coordinación y habilidades físicas avanzadas.

El espectáculo ocurrió frente al Templo del Cielo, uno de los sitios históricos más emblemáticos de China, donde los robots ejecutaron movimientos de kung fu, saltos acrobáticos y técnicas de parkour en perfecta sincronía. El video de la demostración fue difundido por la propia compañía y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y plataformas de video, generando millones de visualizaciones.

Esto ocurre en un momento clave, cuando el gigante asiático acelera su estrategia para liderar el desarrollo global de Inteligencia Artificial y robots humanoides, una tecnología que podría transformar industrias enteras en los próximos años.

¿Qué hicieron los robots humanoides en la demostración de Beijing?

En el video publicado por Unitree Robotics, los robots aparecen alineados frente al Salón de Oración por las Buenas Cosechas, la estructura principal del complejo del Templo del Cielo. Vestidos con chalecos rojos, los robots realizan una serie de movimientos inspirados en el kung fu tradicional chino, incluyendo:

Saltos mortales hacia atrás



Volteretas y giros laterales



Patadas rápidas tipo kickboxing



Movimientos coordinados de combate.

La precisión de la coreografía sorprende a muchos espectadores, ya que los robots ejecutan rutinas complejas sin perder sincronización, demostrando avances significativos en equilibrio, coordinación motriz y control mediante Inteligencia Artificial.

Según la empresa, el objetivo de este tipo de demostraciones es mostrar la evolución de los sistemas de locomoción robótica y su potencial en aplicaciones industriales y comerciales.

¿Por qué estos robots de China llaman la atención del mundo?

Los robots humanoides de Unitree ya habían captado la atención global durante la Gala del Festival de Primavera 2026 de China Media Group (CMG).

Durante un evento televisivo, transmitido el 16 de febrero durante la víspera del Año Nuevo chino, es considerado el programa de televisión más visto del mundo, con cientos de millones de espectadores cada año.

Durante la gala, los robots participaron en un espectáculo junto a actores humanos, donde realizaron rutinas de artes marciales, saltos desde trampolines, escaladas de muros y movimientos acrobáticos sincronizados.

¿Por qué China apuesta por los robots humanoides?

La demostración también coincide con la publicación de un nuevo plan tecnológico del gobierno chino, presentado el pasado 5 de marzo de 2026, que busca acelerar el liderazgo del país en áreas estratégicas como Inteligencia Artificial, computación avanzada y robótica.

De acuerdo con el documento oficial, China pretende que las industrias clave de la economía digital representen el 12.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años. El plan también incluye:

Integración de Inteligencia Artificial en toda la cadena industrial



en toda la cadena industrial Creación de un mercado nacional de datos



Desarrollo de robots humanoides con aplicaciones comerciales



con aplicaciones comerciales Automatización de fábricas con mínima supervisión humana.

Expertos citados por medios internacionales señalan que los robots humanoides podrían ayudar a enfrentar la escasez de mano de obra en ciertos sectores, además de impulsar la automatización en manufactura, logística y servicios.