Robots y maestros de Kung Fu hacen historia en China: así fue el show que sorprende al mundo | VIDEO

Lo que podría parecer una escena sacada de una película de ciencia ficción, se convirtió en uno de los escenarios más vistos del mundo. Un grupo de robots humanoides compartió escena con jóvenes maestros de Kung Fu durante una presentación especial en la Gala del Festival de Primavera 2026, celebrada en Beijing, capital de China.

El resultado: un número coreográfico que combina tradición milenaria, además de tecnología de vanguardia, y que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La presentación mostró a robots bípedos ejecutando movimientos sincronizados, saltos controlados, giros y secuencias de combate escénico junto a jóvenes artistas marciales, todo perfectamente coordinado al ritmo de la música y la iluminación del escenario.

¿Qué hizo tan impactante el espectáculo de robots y maestros del Kung Fu en China?

El número destacó no solo por su estética, sino por el alto nivel de precisión técnica de los robots, esto gracias a sistemas avanzados de Inteligencia Artificial, sensores de equilibrio y control de movimiento; las máquinas lograron replicar posturas complejas de artes marciales sin perder estabilidad.

Especialistas en robótica señalan que este tipo de demostraciones permite evaluar capacidades clave como coordinación, reacción y aprendizaje de movimientos, elementos esenciales para aplicaciones futuras en educación, asistencia y seguridad.

A team of humanoid robots teamed up with young Kung Fu artists to deliver a knockout martial arts performance during the China Media Group (CMG)'s 2026 Spring Festival Gala on February 16. #SpringFestival2026 #ChineseNewYear #Yearofthehorse #springfestivalgala2026… pic.twitter.com/EOKr74ldYm — CCTV+ (@CCTV_Plus) February 16, 2026

¡NO TE LO PUEDES PERDER! ¡Tecnología récord! “Bolt”, el robot humanoide más rápido del mundo, ¿supera a los humanos?

¿Por qué el Kung Fu es clave en la demostración de China?

Cabe señalar que el Kung Fu, una de las expresiones culturales más emblemáticas de China: exige disciplina, control corporal y precisión extrema. Integrarlo con robots no fue una elección casual: se trata de una forma simbólica de mostrar cómo la tecnología puede aprender, adaptarse y convivir con tradiciones humanas, sin reemplazarlas.

La coreografía fue diseñada para resaltar la armonía entre humanos y máquinas, más que una competencia entre ambos.

Androide recepcionista en la CDMX

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los 5 robots autónomos y humanoides más avanzados en el mundo

Robots de China: un mensaje más allá del entretenimiento

La Gala del Festival de Primavera, transmitida cada año a cientos de millones de espectadores, es considerada una vitrina estratégica para mostrar avances tecnológicos del gigante asiático. Analistas coinciden en que esta presentación envía un mensaje claro: China apuesta por una integración cada vez más cercana entre Inteligencia Artificial, robótica y cultura.

Si los robots ya pueden aprender artes marciales y actuar junto a humanos en escenarios globales; ¿estamos listos para convivir con ellos en nuestra vida cotidiana más pronto de lo que imaginamos?