Los 5 robots autónomos y humanoides más avanzados en el mundo

Tesla continúa trabajando con su ambicioso plan acerca de desplegar miles de robots humanoides, en un inicio dentro de sus fábricas y posteriormente en los hogares, pero no solo es Tesla, otros fabricantes como Honda y Hyundai, también han estado trabajando con la tecnología robótica para expandir la automatización hacia su industria en las fábricas de automóviles.

Todos se han enfrentado a una serie de desafíos y escepticismo, pero la mayoría siguen en esa lucha para crear robots humanoides que sean comercialmente viables además de muy similares a humanos.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos los 4 robots autónomos y humanoides más destacados que actualmente se desarrollan en el mundo.

Optimus, humanoide de Tesla

Optimus, los robots humanoides de Tesla, se utilizarán inicialmente en áreas de fabricación y logística para hacer frente a la escasez de mano de obra. Serían los responsables de efectuar el trabajo aburrido y repetitivo.

Elon Musk ha señalado que a largo plazo, sus robots humanoides podrían ser utilizados en los hogares, para preparar la cena, cortar el césped y hasta para cuidar de los adultos mayores.

Cabe señalar que estos robots son caros y al igual que los coches autónomos, estos robots humanoides tienen problemas con situaciones impredecibles.

Expertos en la industria señalan que para tener éxito, Tesla deberá demostrar que sus robots pueden realizar múltiples acciones algún guion, prácticamente como los humanos.

#Tesla, de Elon Musk, se está preparando para dar a conocer su apuesta ambiciosa de implementar robots humanoides, conocidos como Tesla Bot u #Optimus pic.twitter.com/lIWQZChGv5 — EL CEO (@elceo__) September 21, 2022

Asimo, robot bípedo de Honda

Asimo es un robot bípedo del fabricante de automóviles Honda, que por mucho tiempo había servido como una cara para la compañía japonesa. Sin embargo, luego de más de dos décadas de desarrollo, este robot todavía no se comercializa.

Actualmente, Honda está enfocando en robots de socorro en casos de desastre y robots "Avatar" para tareas como una cirugía remota. Su objetivo es implementar esta serie de máquinas para la década del 2030.

El robot humanoide Honda Asimo es el más avanzado del mundo. Detrás de las capacidades de ASIMO se encuentran décadas de trabajo de prueba y error, que han sentado las bases para el desarrollo de la robótica en el mundo 🤖#Honda #ThePowerOfDreams #Robot #ASIMO #HondaAsimo pic.twitter.com/EwvBTQcxjW — HondaEnCasa (@hondaencasa) August 26, 2022

Spot, el robot cuadrúpedo de Boston Dynamics

La compañía con sede en Massachusetts, Boston Dynamics, generó gran revuelo con los videos de sus robots autónomos corriendo, saltando, dando volteretas hacia atrás y hasta bailando.

Aquí el problema ha sido que la compañía estadunidense, que registraba pérdidas, cambió de manos diversas ocasiones, Google, SoftBank y luego Hyundai, se convirtieron en sus propietarios.

Marc Raibert, fundador de Boston Dynamics, señala: "Sabes, creo que Hyundai y Boston Dynamics son una combinación perfecta. En este momento, la mayoría de los robots que se usan en las fábricas están haciendo trabajos muy repetitivos, muy específicos y orientados a la precisión. Y eso no es lo que veremos en el futuro. Vemos un futuro en el que los robots se vuelven mucho más inteligentes, mucho más útiles, realmente contribuyen a la productividad y de forma segura y se convierten en parte de nuestra vida cotidiana".

Atlas y Spot (el perro) ambos robots de Boston Dynamics, uno entrena y el otro baila con maestria. No puedo evitar verlos con admiración por lo que representan ¡Son maravillosos! y, tampoco puedo evitar verlos con terror pensando en sus alcances en un futuro no muy lejano. pic.twitter.com/D0zLNy9H0A — Olinda Salguero (@olindasalguero) December 7, 2021

Digit, humanoide de Agility Robotics

En el año 2020, Ford compró un par de robots humanoides, Digit, de Agility Robotics, una compañía con sede en Oregón. El fabricante de automóviles quería probar la entrega de un paquete a domicilio, efectuada desde un vehículo de reparto.

Damion Shelton, director ejecutivo de Agility Robotics, señala que: "Hemos sido muy claros en cuanto a que nos hemos centrado en la industria de la logística, interpretada de manera más amplia. Y eso incluye todos los aspectos de la logística. Entrega de última milla, trabajo en almacenes junto con personas".

Ford y Agility Robotics están trabajando para romper las barreras en el mundo de la autonomía y así repensar en la manera en que hacemos delivery. Conoce a Digit, un robot diseñado para realizar la entrega de un pedido con un vehículo autónomo. Despliega este hilo y conoce más ⬇️ pic.twitter.com/XzkdsNNwRq — Ford Motor Colombia (@FordColombia) May 31, 2019

R2, humanoide creado por la NASA y GM que viajó al espacio

Cabe señalar que entre los años de 2007 y 2012, General Motors y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, se unieron para desarrollar robots humanoides, R2, tanto para ensamblar, como para la exploración espacial, sin embargo la NASA ha informado que actualmente ya no están en desarrollo.

Conoce a #R2 el humanoide creado por@NASA y GM que viajó al espacio pic.twitter.com/ZutwOqdxDw — Ivan R. Mendez (@ivanxcaracas) April 8, 2013

Varias empresas de robots como Rethink Robotics también cerraron, esto debido a que no lograron comercializar sus productos.