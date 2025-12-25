Mediante amparo Rocha Cantú intentó frenar a FGR para no compadecer

Escándalo internacional: Raúl Rocha Cantú , copropietario de Miss Universo, se burla de la justicia mexicana desde París. Acusado de delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos y armas, el magnate fue fotografiado disfrutando de la vida parisina sin aparente preocupación. Enfrenta orden de aprehensión de la FGR.

¿Qué está pasando con Rocha Cantú?

Los registros de la Interpol no muestran ficha roja a su nombre, aunque los países pueden no hacer pública la información de sus fugitivos, sin embargo, a él no se le vio muy preocupado por una eventual captura, pues se encontraba en un lugar público.

La solicitud para su búsqueda internacional debe ser hecha por la Fiscalía General de la República , a la Interpol, está a su vez gira una de las llamadas fichas rojas a 194 países.

Acusado en México, libre en París...



Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, enfrenta cargos por #DelincuenciaOrganizada y otros delitos, pero fue visto tranquilamente en un sitio público de lujo en #Francia



Aunque ya existe una orden de #aprehensión en su contra, no… pic.twitter.com/9VkBcReicy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 25, 2025

La FGR le quitó a Rocha Cantú la calidad de testigo colaborador, el 12 de diciembre, pues no se presentó a las citas en las que fue requerido, él pidió comparecer a distancia, pero no se lo concedieron.

El 15 de diciembre se giró orden de aprehensión en su contra concedida por un juez federal con sede en Querétaro , por delitos de delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos y armas de fuego.

¿Qué pasó con el amparo de Rocha Cantú?

Al solicitarla, la FGR señaló que no existía un domicilio cierto en México donde localizarlo, que tenía la posibilidad de viajar a otros países, por lo tanto, era necesaria la orden de captura como único medio para llevarlo a proceso.

Mediante un amparo, Rocha Cantú trató de frenar cualquier intento de la FGR por obligarlo a comparecer. Pero la suspensión que le concedieron fue revocada por un tribunal colegiado, dejando libre el camino para su captura, sin embargo, no parece temer, pues fue fotografiado en un lugar público de lujo en la ciudad luz, cómodamente instalado y en una aparente actitud como si nadie en México lo buscara.