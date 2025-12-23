Raúl Rocha Cantú es captado en París: ¿Qué hace el dueño de Miss Universo en Francia?

Mientras las autoridades mexicanas buscan a Raúl Rocha Cantú , el dueño de Miss Universo fue captado en un bar de París, en una actitud tranquila, como si no existieran señalamientos en su contra.

El periodista Sergio Sarmiento dio a conocer la fotografía que le compartieron y en la cual, aparece sentado en una de las mesas del exclusivo Bar Vendome, del Hotel Ritz.

En México, existe una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, por ser uno de los presuntos líderes de un grupo criminal que se dedica al contrabando de combustible, tráfico de armas y drogas.

Dueño de Miss Universo puede ser detenido en cualquier momento

Un tribunal colegiado revocó una suspensión que frenaba la captura de Raúl Rocha Cantú, quien se había convertido en testigo protegido, en su intento por no pisar la cárcel, y ahora deberá presentarse físicamente ante el Ministerio Público Federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) le quitó la calidad de testigo colaborador, porque no se presentó a los citatorios, y solicitó una orden de aprehensión en contra del dueño de Miss Universo.

La FGR no cuenta con un domicilio en México en el que pueda ubicar al empresario, por lo que hoy es un fugitivo, que al parecer se pasea tranquilamente por París.

🔴 Mientras lo buscan en México…



Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, fue captado en #París en el exclusivo Bar Vendôme del Hotel Ritz.



📸 La imagen fue publicada por el periodista Sergio

Sarmiento.



Evidencia de que sigue con su vida de lujos, pese a que la… pic.twitter.com/A3xjjGNPE3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 23, 2025

Debido a los señalamientos que existen contra Rocha Cantú, de traficar combustible, drogas y armas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas bancarias.

Por su parte, Pemex presentó una denuncia penal contra una organización criminal que presuntamente lidera el empresario y que habría provocado daños al erario por montos millonarios.

Según la documentación oficial, en febrero de 2025, el apoderado legal de Pemex Logística, Alejandro Trejo Sepúlveda, presentó la denuncia por la sustracción ilícita de hidrocarburos, así como el almacenamiento y posesión ilegal de combustible, además de otras actividades vinculadas al mercado ilícito de hidrocarburos.

