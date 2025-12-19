Roma confirma que cobrará para acceder a la Fontana di Trevi: ¿A partir de cuándo y qué costo tendrá?

“Creo que es un error ponerle una tarifa”, declaró un turista sobre el pago de dos euros que se deberá realizar para acercarse a la Fontana di Trevi , uno de los mayores atractivos en la ciudad de Roma, Italia.

Otro turista, originario de India, se mostró a favor de la medida: ”Creo que está bien pagar, la verdad, porque contribuirá a la limpieza, les ayudará”, dijo, citado por Reuters.

Las diferentes posturas de los turistas surgieron después de que el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, confirmara que se introducirá un pago para entrar a seis monumentos y museos de la ciudad.

A partir del 1 de febrero de 2026, los turistas pagarán dos euros para acceder al mirador de la Fontana di Trevi, así como a la Villa de Majencio, al Museo Napoleónico, al Museo Carlo Baracco, al Museo Pietro Canonica y al Museo Pilotti.

🏛️Roma introduce un nuovo sistema tariffario per favorire la tutela, sostenere la valorizzazione e promuovere l’accessibilità ai propri Musei Civici e ad alcuni luoghi monumentali più iconici.



📆La misura entrerà in vigore dall' 1/02/26.



¿Cuál es la leyenda de la Fontana di Trevi?

Los turistas hacen una parada obligada en esta fuente monumental porque quieren formar parte de la leyenda , la cual dice que al lanzar monedas, podrás volver a Roma e incluso, encontrar el amor.

Para lanzar una moneda, las personas se colocan de espalda a la fuente, y poniendo la mano derecha del lado del hombro izquierdo, tienen que lanzar con fuerza para que su sueño de regresar a Roma se cumpla.

¡No esa todo! Según la leyenda, si se lanzan dos monedas quiere decir que hay un deseo para encontrar el amor de un italiano o italiana, pero si se lanzan tres, el objetivo es casarse.

Una historia entre el cine y la realidad: ¿Cómo se construyó la Fontana di Trevi?

Esta obra monumental se ubica en el corazón de Roma, su historia se remonta a 1732, cuando el papa Clemente XII hizo un concurso para construir esta obra del barroco tardío. Al final, el ganador fue el Nicola Salvi.

Después de varios años de trabajo, el monumento de mármol blanco se terminó en 1762 y en él destacan las estatuas de tritones guiando el carro de concha del dios Océano, ilustrando el tema de la domesticación de las aguas.

El nombre de la Fontana di Trevi hace referencia a la intersección de tres calles antiguas, llamadas Collatina, Prenestina y Tiburtina, cuyo final se encuentra en el acueducto Aqua Virgo.

Otro motivo de popularidad de la fuente es que ahí se filmó una de las escenas más famosas del cine, cuando en “La Dolce Vita”, de Federico Fellini, Anita Ekberg se mete al agua y le hace señas a su compañero de reparto, Marcello Mastroiannil, para que se una a ella: “¡Marcello! ¡Ven aquí!”.