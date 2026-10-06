Oposición acusa opacidad por comparecencia a puerta cerrada de Rosa Icela Rodríguez en el Senado

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió al Senado de la República para su comparecencia oficial, desatando la indignación de la oposición tras realizarse a puerta cerrada. La bancada de Morena impidió que el ejercicio se llevara a cabo ante los 128 senadores en el Pleno, restringiendo la reunión únicamente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Senadores del PAN y del PRI, como Mayuli Latifa Martínez y Manuel Añorve, denunciaron un intento por proteger a la funcionaria del escrutinio público y evitar el debate sobre los nexos del crimen organizado en los comicios.

Acudimos al @senadomexicano como parte de la Glosa del 2º Informe de Gobierno de la Presidenta @Claudiashein. Agradecemos a los presidentes de la #Jucopo, @NachoMierV, y de la Mesa Directiva, @higinio_mtz, así como a las y los legisladores su anfitrionía. Afirmamos que en #México… pic.twitter.com/aBbKzP14RP — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 5, 2026

Al término del hermético encuentro, la funcionaria ofreció una breve conferencia donde se limitó a pedir que los partidos postulen candidatos con “currículum limpio” de cara al proceso electoral. La postura de la secretaria generó fuerte escepticismo entre los legisladores de oposición, quienes señalaron la contradicción con las recientes resoluciones que rechazan anular elecciones viciadas por el narcotráfico. Ante el blindaje oficialista, el bloque opositor exigió que las comparecencias sean abiertas, transparentes y sin reuniones secretas a espaldas de la ciudadanía