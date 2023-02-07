El rostro de Celia Cruz aparecerá en una moneda de 25 centavos en EU

La Casa de la Moneda de los Estados Unidos (EU) dio a conocer a las mujeres homenajeadas de 2024 para el programa American Women Quarters, donde el rostro de la cantante cubanomericana, Celia Cruz, aparecerá en una moneda de 25 centavos.

El objetivo es homenajear a las mujeres que han vivido notablemente y multifacéticamente, además de tener un gran impacto significativo en la nación de Estados Unidos, tal es el caso de Celia Cruz.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Casa de la Moneda de Estados Unidos, los diseños para los American Women Quarters de 2024 se lanzarán a mediados de 2023.

Celia Claridad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, fue una cantante cubanoamericana, ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. También conocida como "La Reina de la Salsa", los numerosos honores y premios de Celia Cruz incluyen cinco Premios Grammy, una Medalla Nacional de las Artes y un Grammy póstumo a su trayectoria.

¿Quiénes serán las otras mujeres homenajeadas en los American Women Quarters 2024?

Celia Cruz no será la única mujer homenajeada, pues el rostro de otras cuatro mujeres aparecerán en las monedas de Estados Unidos:

Patsy Takemoto Mink: fue la primera mujer de color en servir en el Congreso. Luchó por la igualdad racial y de género, el cuidado infantil asequible y la educación bilingüe.

Dra. Mary Edwards Walker: fue una cirujana de la época de la Guerra Civil, defensora de los derechos de la mujer y abolicionista. A menudo cruzaba las líneas de batalla para cuidar a los soldados heridos, es la única mujer en recibir la Medalla de Honor.

Pauli Murray: poeta, escritora, activista, abogada y defensora de los derechos civiles, es considerada una de las defensoras de la justicia social más importantes del siglo XX.

Zitkala-Ša: también conocida como Gertrude Simmons Bonnin, fue una escritora, compositora, educadora y activista política por el derecho de los nativos americanos a la ciudadanía estadounidense y otros derechos civiles que les habían sido negados durante mucho tiempo.

American Women Quarters

|Twitter @usmint

"Al honrar a estas mujeres pioneras, Mint continúa conectando a Estados Unidos a través de monedas que son como pequeñas obras de arte en su bolsillo”, se redactó a través de un comunicado oficial.

Asimismo, se destaca que el innovador programa de monedas es una excelente manera de recordar a las generaciones futuras lo que se puede lograr con visión.