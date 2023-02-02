Ante la pregunta de quién fue la primera mujer en aparecer en un billete de cualquier denominación en algún país, se piensa directamente en Harriet Tubman, mujer que fue esclava durante el siglo XIX y logró huir; sin embargo, no fue la primera en aparecer en alguna moneda o billete.

De acuerdo con Doug Mudd, director y curador del Edward C. Rochette Money Museum, varias mujeres han aparecido en alguna moneda estadounidense antes que Harriet Tubman, tal es el caso de Martha Washington en los certificados de plata, en la década de 1880.

Asimismo, Sacagawea y Susan B. Anthony, acuñadas en los siglos XX y XXI, Lady Liberty y otras representaciones alegóricas de mujeres a lo largo del tiempo; sin embargo, nunca habían estado en billetes de dólares estadounidenses modernos.

Frida Kahlo apareció en el billete de 500 pesos en México|Twitter @lafandelharry

¿Quién fue Harriet Tubman?

Harriet Tubman se movilizó para liberar a miles de eslavos, por lo que fue considerada una mujer valiente que escapó de la esclavitud en dos ocasiones.

Nació en 1820 de padres también esclavos, cuando era niña, su esclavista era Edward Brodess. Cuando Harriet Tubman tenía 13 años, Brodess aventó una pesa de metal a un hombre para que volviera a trabajar; sin embargo, le dio a ella.

El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico, por lo que empezó a tener sueños vívidos y síntomas similares a la epilepsia del lóbulo temporal. Harriet Tubman continuó con el activismo hasta el final de su vida, luchó por el sufragio femenino y defendió a los afroamericanos para su libertad.

|Twitter @hasudi/ @Goodmoralll

¿Quién fue la primera mujer en aparecer en un billete?

A pesar de que Harriet Tubman fue la primera mujer en aparecer en un billete moderno en Estados Unidos, no se sabe quién fue exactamente.

En Australia se usan billetes con representaciones de hombres y mujeres en cada lado respectivamente, Mary Gilmore, Mary Reibey, Edith Cowan y Dame Nellie Melba han sido algunas de las mujeres en aparecer.

En Nueva Zelanda, Kate Sheppard fue la primera mujer en aparecer en un billete, específicamente en el de 10 dólares. Defendió los derechos de las mujeres y eso contribuyó a que el país fuera el primero en el mundo en conceder el sufragio universal.

En México, Frida Kahlo y Sor Juana Inés de la Cruz han sido algunas de las mujeres en aparecer en un billete.