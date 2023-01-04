Pintan a Messi en billetes argentinos devaluados: “Me conviene más”

Semanas después del histórico triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar, donde Messi consiguió su anhelada Copa del Mundo, distintas manifestaciones de amor se han vertido hacia el futbolista rosarino. La última de ellas una relacionada con la inflación que se vive en el país sudamericano, pues un artista decidió utilizar los billetes devaluados como lienzo para pintar el rostro de Leo.

Debido a que hoy en día es más económico pintar sobre un billete argentino que sobre tela destinada a la pintura, Sergio Guillermo Díaz ofreció una entrevista para la agencia Reuters en la que explicó la decisión de pintar a Messi, así como otras figuras y dibujos, sobre el devaluado peso argentino.

"Hoy en día me conviene a veces pintar el billete de mayor denominación de acá, de Argentina. Lo pinto y lo puedo vender a muchísimo más de lo que podría hacer con ese billete", aseguró el retratista residente en la ciudad de Salto, quien explicó que ya llevaba un tiempo desde que comenzó a combinar billetes argentinos con valor similar al de un dólar.

Sergio Guillermo Díaz mientras pintaba a Messi sobre un billete de 10 pesos argentinos|REUTERS

"Empecé a hacer este juego de 'mixar' a veces el billete de un dólar con el valor actual y, en cuestiones de muy poco tiempo, se van dando estas situaciones de que cada vez empieza a perder más valor nuestra moneda", aseguró Díaz, quien es uno de los varios personajes que están replicando su arte sobre billetes devaluados.

¿Cómo está la inflación en Argentina?

Argentina lleva varios años con la tasa de inflación más alta en el mundo, lo que ha provocado que el billete de mayor denominación en su país equivalga apenas a menos de tres dólares estadounidenses en el mercado libre. Estos tres dólares equivalen a mil 53 pesos, según el tipo de cambio con el dolar "blue".

Sus obras sobre billetes argentinos devaluados incluyen todo tipo de personajes y diseños|REUTERS

Con la participación estelar de Messi, sus obras han cobrado mayor relevancia, pues el retratista ha dibujado personajes o elementos de series de televisión, mascotas, películas, imágenes religiosas o todo tipo de encargo e idea que surja de su cabeza o de sus clientes.

"Se ve reflejado cómo se vive la inflación, cómo va creciendo esto que en definitiva nos afecta a todos, afecta totalmente nuestra vida y nuestro poder adquisitivo también", sentenció el artista.

