¿Y el Rocha? 100 días de impunidad, encubrimiento y cortinas de humo

Fue el 29 de abril de 2026 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya de conspirar con el Cártel de Sinaloa… y desde entonces, no ha enfrentado a la justicia.

Según las autoridades estadounidenses, habría utilizado su cargo para proteger y facilitar las operaciones de narcotráfico de la facción de “Los Chapitos”, a cambio de sobornos de millones de dólares.

La opinión de Lucy Bravo

“Oigan, ¿y el Rocha?

Porque ya se cumplieron 100 días desde que Rubén Rocha Moya pidió licencia y desapareció, 100 días de impunidad, 100 días de encubrimiento, 100 días de cortinas de humo, 100 días apostándole al olvido.

Pero no, por más que el gobierno quiera distraer con sus lineamientos para callar a México o sus ataques a periodistas desde las mañaneras, no se nos olvida.

No se nos olvida cómo llegó Rocha al poder: en una elección marcada por levantones, amenazas y la operación del crimen organizado.

No se nos olvida cómo, tras la caída de “El Mayo” Zambada, se levantó el telón sobre la relación entre el gobierno de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa.

No se nos olvida el montaje de la Fiscalía de Sinaloa para encubrir lo que realmente ocurrió con el asesinato de Héctor Melesio Cuén.

No se nos olvida que, cuando las acusaciones contra Rocha ya eran insostenibles, Morena salió a arroparlo. ¿Se acuerdan del ¡no estás solo! ¡no estás solo!?

No se nos olvida que siguen pidiendo pruebas y más pruebas a Estados Unidos, mientras aquí no lo tocan ni con el pétalo de una carpeta de investigación.

No se nos olvida que reservaron los expedientes incómodos de toda esta trama y no se nos olvida que, mientras los sinaloenses no pueden salir ni a la esquina por la violencia desbordada, Rocha Moya hasta escolta tiene para salir tranquilamente a bailar.

Porque no son solamente 100 días de impunidad, son casi 700 días de infierno por la guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”. Son 1,743 días desde que Rocha llegó al poder y, con él, la simulación de gobernar.

Ah, pero eso sí: los políticos de Morena ya andan haciendo campaña en Sinaloa, felices presumiendo sus “buenos resultados”.

Pero bueno, al parecer para Morena es mucho más grave decir que “los viejitos huelen a baúl” que estar formalmente acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspirar con el Cártel de Sinaloa... Si no, pregúntenle a Nay Salvatori: por sus lamentables declaraciones, suspendida del partido, mientras Rocha sigue baile que baile al ritmo de la impunidad”.