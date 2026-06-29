Rusia acusa a cárteles mexicanos de colaborar con Ucrania; inteligencia hace fuertes señalamientos

Las tensiones diplomáticas en torno al crimen organizado sumaron un nuevo capítulo luego de que Rusia asegurara que los cárteles mexicanos mantienen vínculos con Ucrania, una acusación que fue difundida mediante un comunicado oficial atribuido a su servicio de inteligencia .

De acuerdo con esa versión, las autoridades rusas sostienen que organizaciones criminales mexicanas utilizarían rutas que pasan por el puerto de Odesa para enviar drogas hacia distintos países de Europa, presuntamente con el apoyo de estructuras de seguridad ucranianas; hasta el momento, estas afirmaciones no han sido acompañadas de pruebas públicas.

Rusia asegura que cárteles mexicanos y Ucrania mantienen una presunta relación

Según el comunicado citado por el gobierno ruso, el tráfico de drogas tendría como punto estratégico el puerto de Odesa, desde donde los cargamentos serían distribuidos hacia diversas naciones europeas.

Además, la inteligencia rusa afirmó que, como parte de esa supuesta relación, los cárteles mexicanos también participarían en el reclutamiento de mercenarios para apoyar a las fuerzas armadas ucranianas.

Las autoridades rusas presentaron estas acusaciones en medio del conflicto que mantienen con Ucrania y cuando la guerra entre ambos países continúa activa .

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El Servicio de Inteligencia de #Rusia acusó formalmente a los cárteles de aliarse con #Ucrania.



Aseguran que las fuerzas ucranianas facilitan el paso de droga por el puerto de Odesa y que, a cambio, los cárteles reclutan mercenarios para pelear en México.



Esto pasa a dos… pic.twitter.com/nXlJdZybwC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

Las declaraciones llegan tras recientes señalamientos contra México

Las acusaciones de Rusia se producen apenas unas semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizara declaraciones relacionadas con la situación del crimen organizado en México durante la cumbre del G7.

En ese encuentro internacional, Trump sostuvo que el gobierno mexicano había perdido el control frente a los grupos del narcotráfico y afirmó que las autoridades se encontraban paralizadas por el temor hacia esas organizaciones.

Con este nuevo pronunciamiento desde Moscú, el tema del narcotráfico mexicano vuelve a colocarse en el escenario internacional, ahora como parte de un nuevo intercambio de señalamientos que involucra a distintas potencias mundiales.