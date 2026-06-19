Sube la tensión entre México y EU: Trump acusa y Vance no descarta el uso de la fuerza

Las tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos volvieron a escalar, aunque esta vez el enfrentamiento ocurrió fuera de las canchas y en el terreno político. En menos de 24 horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el vicepresidente JD Vance lanzaron nuevas declaraciones en las que cuestionaron la capacidad del gobierno mexicano para enfrentar al crimen organizado e incluso dejaron abierta la posibilidad de acciones militares contra los cárteles.

Las afirmaciones provocaron una nueva respuesta desde la llamada Cuarta Transformación, que insistió en defender la soberanía nacional y rechazó cualquier tipo de intervención extranjera.

Trump afirma que los cárteles controlan México

Durante una intervención pública, Donald Trump aseguró que los grupos criminales tienen el control del territorio mexicano y sostuvo que la presidente de México enfrenta esa situación con temor.

El mandatario estadounidense afirmó que “los cárteles son quienes mandan en México” y calificó como una “lástima” el escenario que, según él, vive el país. Aunque reconoció que la mandataria mexicana es “una muy buena mujer”, aseguró que está “muy asustada” frente al poder de las organizaciones criminales.

Las declaraciones se suman a la postura que Trump ha mantenido desde su campaña presidencial, en la que ha insistido en considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y en utilizar una política mucho más agresiva para combatirlos.

JD Vance no descarta acciones militares

A las palabras de Trump se sumó el vicepresidente JD Vance, quien aseguró que Estados Unidos mantendrá abierta la posibilidad de emplear la fuerza militar si considera que es necesario para proteger a sus ciudadanos.

El funcionario señaló que Washington debe reservarse todas las opciones disponibles frente a la amenaza que representan los grupos del narcotráfico, un mensaje que volvió a encender el debate sobre una eventual intervención estadounidense en territorio mexicano.

Aunque la administración estadounidense no ha anunciado una operación de ese tipo, el discurso de ambos líderes refleja una línea mucho más dura respecto a la seguridad en la frontera y al combate contra los cárteles.

La 4T responde con el discurso de la soberanía

Desde el gobierno mexicano y figuras cercanas a Morena, la respuesta volvió a centrarse en la defensa de la soberanía nacional.

Diversos integrantes del movimiento insistieron en que cualquier intento de que autoridades estadounidenses actúen dentro de México representaría una violación a la independencia del país. También rechazaron los señalamientos de Trump sobre el supuesto control de los cárteles sobre el territorio nacional.

En ese contexto, Manuela Obrador, delegada de Bienestar en Chiapas, llamó a organizarse para “defender la soberanía” frente a lo que calificó como un gobierno estadounidense “tirano y misógino”.