Rusia advierte que quien envíe armas a Ucrania responderá por ello

Rusia advirtió que los países que decidan enviar armas o mercenarios a Ucrania, “responderán por ella y asumirán las consecuencias”, aseguró este miércoles, María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso.

Durante una entrevista para una agencia de noticias rusa, la portavoz indicó que informó a las embajadas de los diferentes países en Moscú sobre esta advertencia, que dijo ”surtió efecto”, aunque no detalló sobre qué tipo de consecuencias.

“Estos países deberían comprender qué responsabilidad asumirán por esto. ¿Cómo lo comprenderán? Es bastante sencillo. Nuestros diplomáticos, embajadores y embajadas han transmitido nuestra posición clara y bien formulada a estas capitales”, aclaró María Zajárova.

La portavoz indicó que la advertencia sobre enviar armas o mercenarios a Ucrania funcionó pues “la retórica fuera de control de la se hicieron eco algunos países disminuyó”.

Las declaraciones de Rusia se dan después de que varios países miembros de la OTAN aceptaran enviar armas a Ucrania para ayudar a combatir a las fuerzas rusas.

🔴 #EnVivo: La portavoz del @mae_rusia María #Zajárova ofrece la rueda de prensa sobre temas actuales de la política exterior rusa (en inglés).



👇👇👇https://t.co/gpRw5Jzy7W — Cancillería Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) March 9, 2022

Rusia acusa a EU de tener laboratorios de guerra biológica

Rusia también exigió que Estados Unidos explique al mundo por qué apoyó un programa biológico militar en Ucrania que involucra patógenos mortales, como la peste y el ántrax.

El Kremlin dijo que el mundo estaría muy interesado en saber qué pasaba en los supuestos laboratorios de guerra biológica en Ucrania dirigidos por especialistas estadounidenses. El secretario de prensa del presidente de Rusia , Dmitry Peskov, se refirió a ellos como “instalaciones”.

"El problema es muy importante y es importante para el mundo entero. Esperamos poder resolverlo, cuáles eran estas instalaciones, las que operaban en el territorio de Ucrania y que de hecho habían sido administradas por los especialistas estadounidenses. Seguro que todo el mundo estaría interesado en comprender y averiguar en qué tipo de actividades se dedicaban estas instalaciones".

Peskov también alegó que Estados Unidos declaró una guerra económica contra Rusia.

Zajárova dijo que Rusia tenía documentos que mostraban que el Ministerio de Salud de Ucrania había ordenado la destrucción de muestras de peste, cólera, ántrax y otros patógenos después del 24 de febrero.

Sin embargo, tanto Ucrania como Estados Unidos desestiman las acusaciones de Rusia sobre los supuestos laboratorios de guerra biológica.

