Rusia denuncia intento de ataque de dron ucraniano en su territorio

Defensas aéreas de Rusia detuvieron el domingo 26 de marzo un ataque de dron ucraniano. En esta acción, tres personas resultaron heridas y varios bloques de departamentos sufrieron daños, informó el Ministerio de Defensa ruso.

El Ministerio de Defensa afirmó en un comunicado que el ataque ocurrió en la ciudad de Kireyevsk, ubicada 220 kilómetros al sur de Moscú. En él participó un avión no tripulado ucraniano Tu-141 Strizh. "Una unidad electrónica Polye-21 actuó frente el avión no tripulado ucraniano, y como resultado su sistema de navegación quedó fuera de combate", señala el ministerio en un comunicado.

Photos of the crater and destruction in the #Tula region, #Russia, after the explosion 💥 The city of #Kireyevsk.



According to locals, the explosion was heard 30 km from the city. Everything is now scattered 15 meters from the funnel itself, the depth of the funnel is 5 meters. pic.twitter.com/FBiaz1GVrY — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) March 26, 2023

Medios de comunicación rusos informaron que la explosión dejó un cráter de unos 15 metros de diámetro y cinco metros de profundidad, además de que provocó daños en tres edificios residenciales de la zona. Videos e imágenes en las redes sociales muestran un cráter embarrado cerca de un edificio con el tejado y paredes dañadas.

Rusia ha informado en otras ocasiones de ataques con aviones no tripulados en varias ciudades, algunas a cientos de kilómetros de su frontera con Ucrania. Kiev, por su parte, niega los señalamientos de Moscú de que sus drones vuelen sobre territorio ruso con la intención de atacar infraestructuras civiles.

Ucrania acusa a Rusia de planear colocación de armas atómicas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el sábado un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de ese país, el cual comparte frontera con Ucrania. Putin subrayó que este acuerdo no viola los tratados de desarme vigentes y que el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar el armamento en Bielorrusia.

En respuesta, el gobierno de Ucrania denunció este plan como una muestra de que Rusia pretende utilizar a su aliado como un "rehén nuclear". Ucrania acusó en numerosas ocasiones al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, de ser un cómplice de la actual campaña militar de Rusia en su contra.

Estados Unidos denunció ataque de Rusia a un dron

El 16 de marzo de 2023, El Comando Europeo de Estados Unidos publicó un video tomado por el dron MQ-9 Reaper, el cual muestra el momento en que un avión de combate de Rusia Su-27 colisiona con él después de intentar rociar el dron con combustible para aviones.

El video muestra la cámara del dron MQ-9 Reaper apuntando hacia su cola y la hélice del dron, la cual gira en su parte trasera. Poco después, se observa un avión de combate ruso Sukhoi SU-27. A medida que se acerca, el avión de combate de Rusia arroja combustible al interceptar al dron de Estados Unidos.

En otra parte de las imágenes, el jet de Rusia hace otra pasada. Al acercarse, vuelve a arrojar combustible al dron, pero entonces el video captado por la cámara del dron se interrumpe momentos más tarde, cuando el avión de combate choca con el MQ-9 Reaper, lo cual provocó daños en la hélice. Tras el incidente, Estados Unidos se vio obligado a derribar el dron en el Mar Negro. Rusia, por su parte, negó la colisión.