Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladimir Putin

La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por los actos cometidos en Ucrania.

Según la Corte Penal, el presidente ruso “es presuntamente responsable de los crímenes de guerra de traslado y deportación ilegal de población en las zonas ocupadas de Ucrania”.

“Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados”, añadió.

Además, el mandatario habría cometido los actos junto con otras personas y no ejerció un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los delitos señalados por la Corte.

Este tribunal emitió otra orden de arresto para Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa.

Lvova-Belova, al igual que Putin, es señalada como presunta responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población, incluidos niños, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania en febrero del año pasado.

Sin embargo, Rusia ha negado repetidamente que su ejército haya cometido crímenes de guerra en Ucrania. Además, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Moscú no reconoce la jurisdicción de la CPI y que su decisión "no tiene importancia".

¿Qué pasa con los niños ucranianos en Rusia?

Estados Unidos y varios gobiernos de Europa acusaron a Vladimir Putin de deportar a miles de niños ucranianos a campamentos en Rusia, donde reciben educación de política rusa y entrenamiento militar.

La organización Observatorio de Conflictos dio a conocer que al menos seis mil niños ucranianos se encuentran ubicados en una red de centros de reeducación y adopción en Crimea ocupada y Rusia continental desde el inicio de la Guerra Rusia-Ucrania en febrero del 2022.

Los niños que se encuentran de manera ilegal en Rusia tienen edades de entre los cuatro meses hasta los 17 años. El último registro de un niño que llegó a los campamentos rusos ocurrió en enero de este año.