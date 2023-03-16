Estados Unidos publica ataque de Rusia a un dron: VIDEO
Avión de combate de Rusia descargó combustible sobre el dron de Estados Unidos y luego chocó con él, Ejército Estadounidense calificó la maniobra de imprudente
El Comando Europeo de Estados Unidos ha publicado un dramático video desclasificado, tomado por el dron MQ-9 Reaper, que muestra el momento en que un avión de combate de Rusia Su-27, colisiona con él después de intentar rociar el dron con combustible para aviones.
Según el Pentágono, el video desclasificado duró entre 30 y 40 minutos. El video fue tomado de una cámara en la parte inferior del dron.
El video muestra la cámara del dron MQ-9 Reaper apuntando hacia su cola y la hélice del dron, que está montada en la parte trasera, girando.
Avión de combate de Rusia arroja combustible
Luego, se muestra acercándose un avión de combate ruso Sukhoi SU-27. A medida que se acerca, el avión de combate de Rusia arroja combustible al interceptar al dron de Estados Unidos.
En otra parte de las imágenes, el jet de Rusia hace otra pasada. A medida que se acerca, vuelve a arrojar combustible al dron.
Luego, el video captado por la cámara del dron se interrumpe cuando el avión de combate de Rusia choca con el MQ-9 Reaper, dañando la hélice y, en última instancia, obligando a los Estados Unidos a derribar el dron en el Mar Negro. Rusia ha negado que haya ocurrido una colisión.
VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ @HQUSAFEAFAF @DeptofDefense @NATO pic.twitter.com/LB3BzqkBpY— U.S. European Command (@US_EUCOM) March 16, 2023
La hélice del drone se muestra dañada
Cuando la cámara vuelve a estar en línea en el metraje, la vista nuevamente apunta hacia atrás y la hélice se muestra dañada por la colisión.
Con la hélice dañada, los operadores del dron volaron el avión como un planeador mientras descendía sobre el Mar Negro, derribándolo en aguas internacionales al suroeste de Crimea.
@HQUSAFEAFAF #RussiaIsCollapsing #RussiaIsLosing #RussiaIsATerroristState 🚨 pic.twitter.com/eYN91RXfbx— 🇸🇰 SKmartinTO 🇺🇲 ⚔️ 🇺🇳 (@SKmartinTO) March 16, 2023
Estados Unidos borra software de drone
En su descenso los operadores borraron de forma remota el software sensible del dron, mitigando el riesgo de que materiales secretos cayeran en manos enemigas antes de que se estrellara contra el agua.
El coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el dron no había sido recuperado y que "no estaba seguro" de que Estados Unidos pudiera recuperarlo.
Se informó que las comunicaciones con el dron se interrumpieron durante un minuto y el video publicado fue editado.
Los hechos se registraron el pasado martes sobre aguas internacionales del Mar Negro y que acabó provocando que la nave no tripulada se estrellara.
Moscú y Washington han estado en contacto a través de canales militares y diplomáticos tras el incidente.