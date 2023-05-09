Rusia celebra Día de la Victoria con desfile austero y con estrictas medidas de seguridad

Rusia celebró este martes el aniversario del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial con un desfile reducido en la Plaza Roja en medio de estrictas medidas de seguridad luego de una serie de ataques con aviones no tripulados, incluso en la propia ciudadela del Kremlin, que Moscú ha culpado a Ucrania..

Vladímir Putin acusa a Occidente de rusofobia

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha acusado a Occidente de "rusofobia", ha denunciado una guerra internacional contra su país y ha garantizado "la victoria" durante su discurso por el desfile de la Victoria sobre la Alemania nazi en medio de estrictas medidas de seguridad, sobre todo en la plaza Roja.

Mensaje de Putin a soldados y a sus familiares que luchan en Ucrania

En un discurso en la Plaza Roja de Moscú, Putin dijo: "Querido pueblo de Rusia, las batallas que definen el futuro de nuestra patria siempre se convirtieron en patrióticas y sagradas. Somos fieles a los testamentos de nuestros antepasados".

"Entendemos lo que es ser dignos de sus actos militares, laborales y éticos. Somos orgullosos de los que participan en la operación militar especial. De todos los que luchan en el frente, de los que sostienen el frente bajo fuego, rescatan a los heridos. No hay nada más importante ahora que su labor militar", externó el líder ruso.

Día de la Victoria, de los festivos más importantes de Rusia

El Día de la Victoria es uno de los días festivos más importantes de Rusia. Este aniversario tiene una carga aún más emocional ya que Rusia llora a miles de soldados muertos en la guerra de casi 15 meses en Ucrania.

Países occidentales orquestaron una guerra contra Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el mundo está en un "punto de inflexión" pues los países occidentales orquestaron una "guerra" contra Rusia, tras lo que llamó a la "victoria", durante un desfile militar en la plaza Roja de Moscú.

Mensaje directo a los combatientes de Rusia

"La seguridad del país ahora depende de ustedes", externó el líder ruso. "El futuro de nuestro estado y nuestra nación depende de ustedes. Cumplen con su deber militar con honor. Luchan por Rusia. Sus familias, hijos, amigos están detrás de ustedes. Están esperando para ti. Estoy seguro de que sientes su amor sin límites. Todo el país está unido en apoyo de nuestros héroes. Todos están listos para ayudar. Rezan por ti", subrayó Putin.

"Aquellos que participan en la operación militar especial están aquí hoy. Militares profesionales y aquellos que se unieron a las fuerzas armadas durante la movilización parcial. Miembros de los escuadrones de Luhansk y Donetsk, de muchos escuadrones de voluntarios".

"Aquellos que sirven en la Guardia Nacional Rusa, el Ministerio del Interior, el FSB (Servicio Federal de Seguridad), el Ministerio de Emergencias y otras unidades especiales. Los saludo, mis amigos. Saludo a todos los que luchan por Rusia en el campo de batalla, que están sirviendo ahora".

En un austero desfile, el mandatario ruso señaló que "Durante el Gran Guerra Patriótica, nuestros heroicos antepasados demostraron que no hay nada más sólido y fuerte que nuestra unidad. No hay nada más fuerte en el mundo que nuestro amor por la patria. ¡Por Rusia! ¡Por nuestras valientes fuerzas militares! ¡Por la victoria! ¡Hurra!".

La memoria de la Segunda Guerra Mundial

Vladimir Putin dijo que la memoria de la Segunda Guerra Mundial era sagrada y rindió homenaje a quienes lucharon contra los nazis, incluidos los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña, y también a la lucha de China contra los japoneses.

"La civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión. Se inició una guerra contra nuestra patria", dijo Putin, ante miles de soldados y políticos rusos reunidos para conmemorar la derrota nazi en 1945, celebraciones que este año tienen lugar a la sombra de la ofensiva de Moscú en Ucrania.

No hubo tanques modernos en el desfile

Este año no se vieron tanques modernos en el desfile, con solo un T-34 soviético encabezando la columna de equipo militar que incluía vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y lanzadores de misiles balísticos.

Flores a la Tumba del Soldado Desconocido

El presidente ruso Vladimir Putin y los líderes de muchos de los países de la Comunidad de Estados Independientes depositaron flores en la Tumba del Soldado Desconocido cerca del Kremlin de Moscú después de asistir al tradicional desfile del Día de la Victoria.

Putin y los otros jefes de estado caminaron desde la Plaza Roja hasta el Jardín Alexander mientras el líder bielorruso Alexander Lukashenko viajaba en un automóvil dorado.

Cada 9 de mayo el país recuerda el aniversario de la victoria, de la Unión Soviética, sobre la Alemania de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Este 9 de mayo se cumplen 78 años de aquella gesta y Rusia volverá a celebrar el Día de la Victoria.

Es festivo en Rusia, Bielorrusia y en la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas. En el caso de Rusia, se siguen haciendo desfiles militares frente al Kremlin, también para recordar a los 27 millones de rusos que murieron en aquel conflicto que tuvo su final en 1945.