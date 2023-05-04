Rusia lanza nueva ofensiva con drones kamikaze contra Ucrania

La Fuerza Aérea de Ucrania afirma haber derribado y destruido 18 de los 24 drones kamikaze lanzados por las fuerzas de Rusia en el sur de Ucrania durante esta noche del 4 de mayo.

En un comunicado emitido a primera hora de la mañana de este jueves, la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo: "En la noche del 4 de mayo de 2023, el enemigo volvió a atacar con Shaheds desde el norte, región de Briansk, y desde el sur, la costa oriental del mar de Azov.

Esta vez, la Fuerza Aérea, en cooperación con la defensa aérea de otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, destruyó 18 drones kamikaze.

La capital de Ucrania, Kiev, ha experimentado los ataques aéreos más intensos con drones kamikaze en la noche del miércoles al jueves por la mañana desde inicios de 2023, según Serhiy Popko, Jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev.

"¡Nuestra ciudad no había experimentado una intensidad de ataques tan fuerte desde principios de este año! Anoche, el agresor lanzó otro ataque aéreo a gran escala sobre la capital", dijo Popko en su mensaje.

La alarma antiaérea duró más de 3 horas

Según Popko, "los ruso-fascistas atacaron Kiev utilizando munición de barrera del tipo Shahed y misiles, presumiblemente balísticos", y mientras se producían los ataques, la alarma antiaérea duró más de 3.5 horas en la ciudad.

"Todos los misiles y vehículos aéreos no tripulados enemigos fueron destruidos en el espacio aéreo de Kiev por nuestras fuerzas de defensa antiaérea", declaró Popko.

No hubo víctimas civiles ni daños en edificios residenciales o infraestructuras, añadió.

Qué hay detrás del presunto ataque al Kremlin

El senador de Estados Unidos Mark Warner, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo a los periodistas que "todavía no hay indicios" de que Ucrania esté detrás de un supuesto ataque con drones contra el Kremlin.

"Todavía no tenemos mucha información", dijo Warner. "Creo que la comisión expresó cualquier información que obtengamos, necesitamos escucharla lo antes posible del director de la agencia. Al menos en este punto, no hay indicios de que haya venido de los ucranianos".

Rusia acusa a Estados Unidos estar detrás del atentado al Kremlin

Rusia acusó este jueves a Washington de estar detrás del ataque ucraniano al Kremlin y de otros atentados en territorio ruso.

"Sabemos que las decisiones sobre los atentados no se toman en Kiev, sino en Washington", afirmó el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su conferencia de prensa telefónica diaria.

Estados Unidos "decide los objetivos y los medios y Kiev ejecuta", sostuvo. "No siempre se le da permiso a Kiev para elegir los medios".

Peskov afirmó que Moscú es perfectamente consciente de ello y Washington debe entenderlo.

La respuesta de Rusia será equilibrada

El vocero ruso aseguró que está en marcha una investigación exhaustiva del ataque con drones contra el Kremlin, y que la respuesta rusa será equilibrada y correspondiente a los intereses del país.

El presidente de Rusia siempre mantiene la serenidad

En cuanto a la reacción del líder ruso, Vladimir Putin, al ataque, Peskov indicó que en situaciones extremas el presidente siempre "mantiene la serenidad, la concentración y la claridad en las evaluaciones y las órdenes que imparte".

A la vez, indicó que lo ocurrido no va a alterar los planes de Putin, que hoy trabajará en el Kremlin y no en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú.

Con todo, las medidas de seguridad después del ataque al Kremlin serán reforzadas, aseguró Peskov.

Presidente de Ucrania llega a la Haya

El presidente ucraniano llegó esta mañana a la sede del Senado neerlandés en La Haya, Países Bajos, donde fue recibido por el presidente de esta Cámara, Jan Anthonie Bruijn, y la presidenta del Parlamento, Vera Bergkamp.

Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, reclamó hoy la creación de un tribunal especial "para castigar los crímenes de la agresión rusa", desde la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "merece ser condenado por sus acciones criminales desde aquí", afirmó el líder ucraniano, quien llegó a Países Bajos procedente de Finlandia, de nuevo en una visita sorpresa por razones de seguridad.

Ya había órdenes de detención contra Putin

La CPI emitió a mediados de marzo dos órdenes de detención, una contra Putin y la otra contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, por la presunta deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia, lo que podría constituir un crimen de guerra.

Zelensky rechazó desde la CPI cualquier tipo de "inmunidad híbrida para los criminales de guerra" y subrayó que sólo un tribunal "de pleno derecho" podría garantizar una "justicia plena" y una "paz duradera".

Insistió asimismo el líder ucraniano que debe buscarse la verdadera justicia y que se necesitan "decisiones audaces" para corregir las deficiencias del derecho internacional.

"Es nuestra responsabilidad histórica" hacer inevitable el castigo del crimen de agresión para evitar nuevas guerras, recalcó.