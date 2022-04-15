Rusia amenaza a Estados unidos. Día 51 de la invasión rusa a Ucrania

Rusia ha advertido a Estados Unidos que habrá "consecuencias imprevisibles" si Washington sigue armando a Ucrania, informó el viernes The Washington Post. "Pedimos a Estados Unidos y a sus aliados que detengan la militarización irresponsable de Ucrania, que implica consecuencias imprevisibles para la seguridad regional e internacional", ha publicado el periódico estadounidense en lo que sería una nota diplomática rusa dirigida a Estados Unidos.

Rusia anunció este viernes que destruyó una fábrica de armas a las afueras de Kiev e informó de que los ataques contra la capital ucraniana se intensificarán en respuesta a las agresiones que ha sufrido en su territorio.

Rusia dijo que también había matado a unos 30 "mercenarios polacos" en un ataque en el noreste de Ucrania en medio de las altas tensiones entre Moscú y Varsovia.

Kyiv sank 'Moscow' and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship 'Moskva,' state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine's railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 15, 2022

Expertos y presentadores de la televisión estatal rusa proponen bombardear Kiev, destruir los ferrocarriles ucranianos y hacer imposible la visita de cualquier líder mundial, explica la analista de medios rusos Julia Davis. Estas declaraciones serían la reacción al hundimiento de su buque insignia Moskva.

Fuerzas de Rusia exhuman cadáveres para incinerarlos y borrar huellas

La alcaldía de Mariupol ha asegurado en un mensaje en su canal de Telegram que las fuerzas rusas están exhumando cadáveres en la ciudad para incinerarlos y así poder borrar las huellas de sus crímenes de guerra en la ciudad portuaria, sometida a un intenso asedio desde el inicio de la guerra. "Dado que la inteligencia ucrania ha registrado 13 crematorios móviles en Mariupol, es posible suponer que las fuerzas de ocupación rusas están tratando por todos los medios de reemplazar las huellas de sus crímenes de guerra en nuestra ciudad".

El presidente de Ucranio, Volodimir Zelenski, ha asegurado que el 95% de los edificios que había en Mariupol antes de la guerra han sido destruidos por los ataques de las tropas rusas.

Más de 1,000 militares ucranianos capturados por las fuerzas rusas durante la campaña militar en Ucrania se encuentran en Rusia, informó hoy el presidente del Comité de Instrucción ruso, Aleksandr Bastrikin.

Un nuevo intercambio de prisioneros de guerra rusos y ucranianos tuvo lugar el jueves en la región de Jerson, en el sur de Ucrania, que está parcialmente bajo control ruso, anunció este viernes el ejército ucraniano.

Zelenski agradece a ucranianos 50 días de resistencia.

Zelenski agradece a los ucranianos por 50 días de resistencia tras invasión rusa https://t.co/946bNE0jA8 — MSN México (@MSNMex) April 15, 2022

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, agradeció a sus compatriotas los 50 días de resistencia contra la invasión de Rusia, algo que calificó de gran éxito. "Hemos defendido la mayor parte de nuestro país. 50 días de defensa es un éxito.

Alrededor de 400 menores de edad han perdido la vida o han resultado heridos en lo que llevamos de conflicto armado entre Rusia y Ucrania, según el dato demoledor que recoge la sección Internacional de La Vanguardia de la ONG Save the Children.

Francia envía ayuda humanitaria a Ucrania

April 14 marks the 50th day of horrors in Ukraine. 50 days of war in the very heart of our Europe. On my call with President Zelensky just now, I once again expressed our determination to stand by his side to put an end to the conflict as well as our solidarity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2022

El presidente del Gobierno francés, Emmanuel Macron, anunció en la noche de este jueves que "para apoyar a Ucrania, nuestros bomberos y personal de rescate están enviando 24 camiones de bomberos y ambulancias, así como 50 toneladas de equipos de emergencia". Macron reitera, tras conversar con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski, su solidaridad al pueblo ucraniano: "50 días de horrores en Ucrania, 50 días de guerra en el mismo corazón de nuestra Europa", ha publicado el presidente francés en su cuenta de Twitter. Asimismo, Macron ha señalado que "no hay paz sin justicia" y ha reclamado que las autoridades rusas rindan cuentas.

El gobernador de la región ucraniana de Lugansk, Serhiy Gaidai, ha instado a los residentes de seis pueblos a evacuar, y ha agregado que una persona murió y cinco resultaron heridas en el bombardeo ruso sobre la ciudad de Kreminna.

