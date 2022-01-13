Rusia amenaza a EU y la OTAN con enviar tropas a Cuba y Venezuela

Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores de Rusia, advirtió sobre un despliegue de sus tropas en Venezuela y Cuba si aumentan las tensiones con Estados Unidos (EU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), “todo depende de las acciones de nuestro homólogo estadounidense”, indicó.

Sergey Ryabkov que lideró las negociaciones del lunes en Ginebra, indicó que no descarta la posibilidad de que Rusia establezca un cerco militar en Cuba y Venezuela. También advirtió que el presidente Vladimir Putin podría tomar medidas militares si Estados Unidos (EU) “provoca” a su país.

El viceministro ruso explicó que EU y la OTAN rechazaron la principal petición de Rusia: que la alianza no incorporará a Ucrania o a otras naciones ex soviéticas.

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Por lo que, las negociaciones en Ginebra entre Rusia y la OTAN no lograron su objetivo de reducir la brecha en las demandas de seguridad de Moscú, mientras mantiene sus tropas en Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, detalló que en las conversaciones se llegaron a acuerdos positivos, sin embargo, destacó que “fracasaron” debido a los marcados desacuerdos sobre las demandas de Moscú.

Cabe resaltar quiénes son los países que conforman la OTAN: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Polonia y República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte.

EU responde a amenazas de Rusia sobre Cuba y Venezuela

Kaje Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en EU indicó que las amenazas de Rusia no se abordaron en las conversaciones, pero advirtió que “actuaremos de manera decisiva”.

Por su parte, Venezuela rechazó las declaraciones de Rusia sobre desplegar a las tropas en su territorio y las calificó de una “transgresión a la soberanía nacional”.

Gobierno Legítimo de Venezuela rechaza declaraciones injerencistas de la Federación de Rusia y alerta al mundo sobre potencial intervención armada en el país https://t.co/JpDMIBG1sd — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 13, 2022

El gobierno Venezolano también indicó que el país no necesita tropas ni armas, necesita ayuda humanitaria y cooperación para su desarrollo como país. Y alertaron a la comunidad internacional sobre “este delicado hecho que pone a nuestro país en medio de un conflicto geopolítico que agrava nuestra profunda crisis política y humanitaria”.

“Venezuela no puede ser utilizada como un peón en un juego geopolítico entre las potencias del mundo”, expresó el gobierno en un comunicado.

