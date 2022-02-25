Rusia advierte con represalias si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN

Rusia advirtió a Suecia y Finlandia que habrá “graves consecuencias” si intentan unirse a la OTAN, informó este viernes María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú.

La portavoz de Rusia indicó que los estados participantes de la OSCE a título nacional, incluidos Suecia y Finlandia, reafirmaron el principio de que la seguridad de algunos Estados no debía construirse a expensas de la seguridad de otros países.

Por ello, María Zajárova advirtió que si ambos países deciden unirse a la OTAN tendría graves consecuencias políticas y militares, que requerirán que Rusia tome medidas recíprocas contra ellos.

Russia just threatened military consequences against Finland and Sweden.

They f***** insane. pic.twitter.com/w4BfHfYYEW — Femi (@Femi_Sorry) February 25, 2022

“Es evidente que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, que es principalmente, como bien entienden, un bloque militar, tendría graves consecuencias militares y políticas que requerirían que nuestro país tome medidas recíprocas”, expresó la portavoz del Ministerio de Relaciones de Rusia.

¿Suecia y Finlandia se unirán a la OTAN?

Previo a que iniciara el movimiento militar de Rusia en Ucrania, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, indicó que “si la seguridad de Finlandia lo requiere, mi país tiene la oportunidad de solicitar la membresía” para unirse a la OTAN.

Finlandia, que comparte la frontera exterior más larga de la Unión Europea con Rusia y no es miembro de la OTAN, dijo que por ahora solo observa con preocupación la creciente agresividad de Rusia en Ucrania.

Por su parte, Suecia, aseguró que no tenía planes de unirse formalmente a la OTAN, “es importante que la política de seguridad de larga data de Suecia se mantenga firme”, indicó Magdalena Anderson, primera ministra sueca.

Mientras tanto, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, aseguró el pasado jueves que mantienen contacto con Suecia y Finlandia, países que son esenciales para la alianza.

“Hemos tenido mensajes claros, aunque no haya solicitudes de ser miembros de la OTAN, aprueba totalmente que no podemos aceptar las condiciones de Rusia en la situación actual”, señaló Jens.