Rusia cumple y corta electricidad a Finlandia por falta de pago

La compañía Fingrid, de Finlandia, informó que Rusia cortó el suministro de electricidad en las primeras horas de este sábado, luego de la advertencia hecha por Moscú el pasado viernes, tras no recibir pagos por el servicio desde el pasado 6 de mayo.

Por su parte, Fingrid indicó que Rusia solo abastece el 10 por ciento de electricidad al país nórdico, por lo que aseguró que no representa un problema grave y que podrá resolverse importando electricidad de Suecia y con la que se produce en Finlandia.

Por su parte, Rusia indicó que la compañía RAO Nordic se vio obligada a cortar el suministro de electricidad a Finlandia por falta de pago, sin embargo, podría estar relacionado con las amenazas de Moscú al país nordico y a Suecia por mostrar su interés de ingresar a la OTAN.

|Pexels

El anunció del corte de electricidad por parte de Rusia a Finlandia coincide con el aumento de las tensiones entre los países europeos por las sanciones contra Rusia tras la operación militar que inició en Ucrania el pasado 24 de febrero.

Especialmente con los deseos expresos de Finlandia de querer unirse a la OTAN y la respuesta de la organización de hacer el trámite “inmediatamente”, para anexar un país más al tratado liderado por Estados Unidos.

Rusia amenaza a Finlandia con represalias si se suma a la OTAN

Rusia amenazó a Finlandia con tomar represalias y medidas “técnico-militares”, no especificadas, si decide unirse a la OTAN apresuradamente, pues aseguró que esa acción representaría una amenaza directa para Moscú y dañaría gravemente sus relaciones bilaterales.

Finlandia es un país que comparte mil 300 kilómetros de frontera con Rusia y duplicará con creces la longitud del límite que comparten en la actualidad la alianza liderada por Estados Unidos, lo que situará a los guardias de la OTAN a pocas horas de distancia del norte de San Petersburgo, Rusia.

