Ejército de Rusia destruye 83 instalaciones militares en Ucrania

El Ejército de Rusia anunció mediante un comunicado que logró destruir 83 instalaciones militares terrestres en Ucrania, durante la operación especial militar que inició la madrugada del jueves 24 de febrero (hora de Ucrania).

Entre los objetivos destruidos se encuentran 11 aeródromos de la fuerza aérea, tres puestos de mando y una base naval.

También fueron derribados dos Su-27, dos Su-24, un helicóptero y cuatro vehículos aéreos no tripulados de ataque Bayraktar TB-2 de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Ígor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia indicó que las 83 instalaciones militares de Ucrania quedaron inoperables. Y agregó que la operación militar especial de Rusia continuará.

Añadió que el primer día de la operación militar en Ucrania se completó con éxito gracias al apoyo de fuego de la artillería rusa y el Ejército aéreo, así como a las tropas de la Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que las tropas de Donetsk y Lugansk atravesaron la defensa escalonada, equipada por las Fuerzas Armadas de Ucrania y avanzaron entre seis y ocho kilómetros en dirección a Crimea, lo que permitió que las tropas rusas llegaran a la ciudad de Kherson.

“Esto hizo posible desbloquear el Canal de Crimea del Norte y restaurar el suministro de agua a la península de Crimea”, finalizó el portavoz.

Ucrania dice que murieron 57 personas en intervención de Rusia

Mientras tanto, el ministro de Sanidad ucraniano, Oleh Lyashko, dijo que 57 personas murieron y 169 resultaron heridas el jueves después de que Rusia lanzara una invasión a gran escala en Ucrania.

Por otra parte, el viceministro de Defensa informó que seguían produciéndose intensos bombardeos rusos en la región oriental de Donetsk.

Agregó que las fuerzas ucranianas lucharon contra los invasores rusos en tres lados después de que Moscú montara un asalto por tierra, mar y aire en el mayor ataque contra un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

