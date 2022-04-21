Rusia prohíbe la entrada a Kamala Harris y Mark Zuckerberg

Rusia respondió a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra bancos y 40 oligarcas rusos, por lo que amplió su “lista negra” y prohibió que Kamala Harris, Mark Zuckerberg y otros 27 funcionarios y empresarios estadounidenses entren al país ex soviético.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia compartió en un comunicado que las sanciones contra los estadounidenses surgieron en respuesta a las sanciones antirrusas en constante expansión.

Añadió que Rusia prohibirá la entrada a los principales líderes, empresarios, expertos y periodistas que forman parte de la “agenda rusofóbica”.

Además de Kamala Harris y Mark Zuckerberg, Rusia incluyó en la lista negra a John Kirby, director ejecutivo de Linkedin; Ryan Roslansky, presentador de ABC y Brian Moynihan, director del Banco de América, entre otros.

|Reuters

“En un futuro próximo, se hará un nuevo anuncio sobre la próxima reposición de la lista de boqueo rusa”, se lee en el comunicado emitido por autoridades de Moscú este jueves.

Anteriormente, Rusia había sancionado a otros funcionarios estadounidenses y canadienses, incluidos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Estados Unidos lanza más sanciones contra Rusia

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia, las cuales afectarán a un banco comercial y más de 40 personas, entidades y empresas relacionadas con la minería de bitcoin que operan en Moscú.

“Estados Unidos está comprometido a garantizar que ningún activo, sin importar cuánto complejo sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin contrarreste el impacto de las sanciones”, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.

La sanción contra las criptomonedas en Rusia surgió porque los legisladores de Estados Unidos indicaron que Moscú las está utilizando para no resentir las sanciones económicas impuestas anteriormente.

Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que dichas sanciones tenían como objetivo socavar rápido la situación financiera en su país, pero que la economía ha resistido toda la presión sin precedentes.