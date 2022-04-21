Joe Biden manda 800 mdd en ayuda militar para Ucrania

Joe Biden presidente de Estados Unidos, anunció que enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 800 millones de dólares para reforzar al país que se enfrenta a una operación militar de Rusia.

Este jueves, Joe Biden se comprometió a mandar decenas de obuses, 144 mil cartuchos de munición y aviones no tripulados tácticos. Además, solicitó al Congreso de Estados Unidos financiamiento suplementario para ayudar a Ucrania.

“Estamos en una ventana de tiempo crítico en la que van a preparar el escenario para la siguiente fase de esta guerra”, advirtió el mandatario estadounidense.

Este nuevo paquete de ayuda militar por parte de Joe Biden es del mismo tamaño que la enviada la semana pasada, que también contempló 800 millones de dólares en apoyo a Ucrania.

Today, I am announcing another $800 million to further augment Ukraine’s ability to fight in the East.



This package will include heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with them. It also includes more tactical drones. — President Biden (@POTUS) April 21, 2022

Biden prohíbe la entrada de barco rusos a Estados Unidos

Asimismo, Joe Biden anunció este jueves que prohibirá la entrada de barcos vinculados con Rusia a cualquier puerto de Estados Unidos, una nueva sanción de Washington, Canadá y Europa contra la operación militar de Moscú en Ucrania.

"Eso significa que ningún barco, ningún barco que navegue bajo bandera rusa o que sea propiedad o esté operado por una entidad rusa, podrá atracar en un puerto de Estados Unidos o acceder a nuestras costas. Ninguno", aseveró Joe Biden durante una conferencia en la Casa Blanca.

Joe Biden alabó la dureza del ejército ucraniano y dijo que la unidad de la OTAN había sorprendido al presidente ruso, Vladimir Putin.

Previamente, el 1 de marzo, Canadá anunció la misma prohibición para los barcos rusos, y prohibió que las embarcaciones ingresaran en aguas canadienses, varios países europeos también se sumaron a la sanción en ese mismo mes.

Además, anteriormente, Estados Unidos, Canadá y varios países europeos también cerraron el espacio aéreo a los aviones de Rusia, esa fue una de las primeras sanciones contra Moscú después de iniciar una operación militar en Ucrania.

