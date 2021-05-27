Rusia lanzará nave espacial de propulsión nuclear a Júpiter

Rusia enviará una nave espacial de propulsión nuclear rumbo a Júpiter, para ello utilizará al módulo de energía llamado "Zeus", que tiene la capacidad de generar suficiente energía para propulsar cargas pesadas a través del espacio profundo.

Conforme a un informe de la agencia de noticias rusa Tass, Rusia planea enviar una nave espacial de propulsión nuclear a la Luna, después a Venus y finalmente a Júpiter.

На стартовом комплексе космодрома #Восточный проходят заключительные операции. Специалисты готовятся к отводу мобильной башни обслуживания.



Наша трансляция начнется менее чем через полчаса, а пуск запланирован в 20:43 мск 🚀 pic.twitter.com/OeTxzV3g92 — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 27, 2021

Carrera espacial en 2021

A lo largo de la historia, Rusia ha lanzado más de treinta reactores nucleares al espacio mientras que Estados Unidos solo a colocado un reactor nuclear en el espacio. "Zeus", es prácticamente una planta de energía nuclear a escala, cuenta con un reactor nuclear de 500 kilovatios, mismos que utilizará para propulsarse.

La misión "Zeuz" durará poco más de 2 años

Alexander Bloshenko, director ejecutivo de Programas a Largo Plazo y Ciencia de "Roscosmos", la primera misión del módulo de transporte y energía de propulsión nuclear de Rusia, "Zeus" tendrá una duración de 50 meses.

Alexander Bloshenko, Programas a Largo Plazo y Ciencia de "Roscosmos":

Junto con la Academia de Ciencias de Rusia, estamos haciendo cálculos sobre la balística y la carga útil de este vuelo".

На космодроме #Восточный продолжается подготовка к пуску по программе #OneWeb: https://t.co/49X3QUrZzq



🚀 В среду специалисты приступили к выполнению операций третьего стартового дня: проливка системы заправки высококонцентрированной перекисью водорода и охлаждение горючего pic.twitter.com/dtrKaPEt3U — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 26, 2021

Primero, "Zeus" será lanzado hacia la Luna y luego se dirigirá hacia Venus, donde utilizará la atracción gravitatoria del planeta como una especie de "resortera" ahorradora de propulsión hacia Júpiter y uno de sus satélites.

Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, anunció que su "remolcador espacial", que se comenzó a desarrollar desde el año 2010, tiene previsto lanzar una misión interplanetaria para el año 2030.

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¿Cómo se llama el programa espacial ruso?

Sputnik y Vostok. En un inicio, el programa espacial soviético se encontraba "atado" al Plan Quinquenal la URSS y en su comienzo dependía del apoyo de los militares soviéticos que perseguían la realización de la puesta en órbita de satélites artificiales y naves tripuladas.

¿Cómo se llama las naves que van al espacio?

Las naves espaciales robóticas utilizadas para apoyar la investigación científica son las sondas espaciales. Las naves espaciales robóticas que permanecen en órbita alrededor de un cuerpo planetario son los satélites artificiales.