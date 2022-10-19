Rusia decreta ley marcial en cuatro regiones de Ucrania

Durante el comienzo de la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Vladímir Putin, ha decretado la ley marcial en las cuatro regiones de Ucrania anexionadas: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

En el día 238 de la invasión de Rusia a Ucrania, Putin ha anunciado el decreto de la ley marcial en una reunión del Consejo de Seguridad, afirmando que se limita a formalizar una situación que ya existe "de facto". Ahora, el texto queda sujeto a la aprobación de las dos cámaras del Parlamento ruso, un mero trámite. La ley marcial otorga facultades extraordinarias a las fuerzas armadas, dejando de lado la autoridad civil.

El presidente ruso ha acusado al Gobierno de Ucrania de no reconocer la expresión democrática de los ciudadanos de las cuatro regiones y de negarse a negociar. "Continúan los bombardeos. Los civiles están muriendo", ha lamentado Putin, según la agencia de noticias Interfax. Rusia reivindica su derecho a aplicar todas sus leyes sobre las regiones ocupadas.

Descartan por el momento evacuación de Zaporiyia

Las autoridades prorrusas han descartado hoy, por el momento, la evacuación de la región ucraniana de Zaporiyia en medio de la contraofensiva ucraniana en el sur del país. "No hay evacuación en Zaporiyia. En estos momentos no hay motivos para ello. El Ejército mantiene la línea de defensa", ha dicho Vladímir Rógov, líder del movimiento "Juntos con Rusia" en Zaporiyia, a la agencia oficial RIA Nóvosti.

El Ejército de Ucrania ha pasado a la ofensiva en Jersón, ha declarado el vicegobernador prorruso de esta región ucraniana, anexionada por Rusia a principios de octubre, Kiril Stremoúsov.

Inició el desalojo de toda la población de la ciudad de Jersón

Rusia dijo que inició el desalojo de toda la población de la ciudad de Jersón debido a que pueden ser blancos de la ofensiva de Ucrania, que intenta recuperar la ciudad, que Rusia mantiene bajo control.

"Sacamos las cuentas y planificamos trasladar aproximadamente entre 50,000 y 60,000 personas a la margen izquierda del río Dniéper", ha afirmado hoy el gobernador en funciones de la región, Vladímir en la televisión pública rusa.

Según el gobernador prorruso la evacuación llevará aproximadamente una semana. La Administración de la ciudad envió ya esta mañana mensajes SMS a la población local con la llamada a evacuarse ante el peligro de ataques ucranianos contra los barrios de la capital regional e información del lugar de salida de los autobuses.

Amenazan con destruir hidroeléctrica

Saldo ha denunciado además que el Ejército ucraniano podría destruir las esclusas de la hidroeléctrica de Nueva Kajovka, por lo que "el nivel del agua podría crecer un metro en algunos lugares, por lo que hay que sacar a la gente de ahí con mayor rapidez", ha dicho.

Moscú dijo que el ejército ruso garantizara la evacuación segura de la población.

En tanto Ucrania calificó este desalojo de Rusia de deportación semi voluntaria de la población ucraniana.

Se prohibirá durante siete días la entrada de civiles a la región

El gobernador en funciones de la región, Vladímir Saldo, ha anunciado que se prohibirá durante siete días la entrada de civiles a la región, con excepción de casos aislados. "Solo aquellos que reciban un pase de la comandancia militar y aquellos que trabajan en el abastecimiento y servicio de los servicios comunales", ha dicho. Además, ha indicado que la Administración pública trasladará su sede de la ciudad de Jersón a la margen izquierda del Dniéper.

