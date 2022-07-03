Fuerzas rusas toman Lysychansk, ultimo bastión ucraniano en Lugansk

El ejército de Rusia y los militantes prorrusos controlan por completo la ciudad de Lysychansk en la región de Lugansk, dijo el domingo el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu.

Según un informe de prensa publicado por el Ministerio de Defensa ruso ese día, Sergei Shoigu dijo que el ejército ruso y las fuerzas armadas prorrusas controlan completamente la ciudad de Lysychansk y los asentamientos circundantes.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania emitió un comunicado el mismo día después de finalizar la importante batalla en Lysychansk, diciendo que las tropas ucranianas se vieron obligadas a retirarse de sus posiciones y líneas de defensa en la ciudad.

Aún así, el anuncio también enfatizó que el ejército ucraniano recuperará el terreno perdido, icnluido Lysychansk, y eventualmente ganará.

Updates:



🇷🇺 took control of Novdruzhesk and Zolotarivka.



🇷🇺 have likely captured Lysychansk. There appears to have been no heavy fighting to take the city which indicates that most, if not all, 🇺🇦 forces had already withdrawn. pic.twitter.com/aLgmrCu8Ci — Ukraine War Map (@War_Mapper) July 3, 2022

Recuperar Lysychansk: Zelensky

El presidente Volodymyr Zelensky reconoció que las fuerzas ucranianas se habían retirado de Lysychansk en Lugansk, pero prometió restaurar el control sobre el área gracias a las tácticas del ejército y la perspectiva de armamento nuevo y mejorado.

“Si los comandantes de nuestro ejército retiran a la gente de ciertos puntos en el frente, donde el enemigo tiene la mayor ventaja en poder de fuego, y esto también se aplica a Lysychansk, significa solo una cosa”, dijo Zelensky en su discurso de video nocturno.

“Que regresaremos gracias a nuestras tácticas, gracias al aumento en el suministro de armas modernas”.

Ataque a Belgorod

Además, el domingo por la mañana se produjo una explosión en la ciudad rusa de Belgorod, en la frontera entre Rusia y Ucrania.

Rusia dijo que la explosión mató al menos a cinco personas. El Consejo de la Federación Rusa dijo que el incidente fue cometido por Ucrania y que se requería la respuesta más severa, incluidos medios militares.

Al menos tres personas murieron y decenas de viviendas resultaron dañadas por las explosiones en la ciudad. Al menos 11 edificios de apartamentos y 39 casas sufrieron daños.

La parte ucraniana no ha hecho ningún comentario hasta el momento.